Türkiye'nin 'Piri Reis' hamlesine Atina’dan NAVTEX cevabı! Ege'de sular yeniden ısınıyor

Türkiye, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir adım atarak Ege’de bilimsel araştırmalar gerçekleştireceğini duyurdu. Ankara, 15 Eylül itibarıyla on gün süreyle “Piri Reis” araştırma gemisinin Ege Denizi’nde bilimsel çalışmalar yapacağını ilan etti. NAVTEX duyurusu, İzmir istasyonu üzerinden 0863/25 numarasıyla yayımlandı.

ATİNA’NIN TEPKİSİ

Yunan tarafı, bu girişimi kendi kara sularına ve kıta sahanlığına yönelik ihlal olarak değerlendirerek karşılık verdi. Atina, Limni istasyonu üzerinden 154/25 numaralı NAVTEX yayımlayarak Türkiye’nin ilanını geçersiz saydı. Yunan basınında yer alan yorumlara göre, “Piri Reis”in rotasında Midilli’nin batısı, ardından Sakız’ın güneyi ve Ege’nin ortasında yer alan Leros Adası bulunuyor.

LEROS ADASI DETAYI

Leros (Kaloyeros) adacığının neredeyse yılın tamamında Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin daimi atış sahası olarak kullanılmasına dikkat çekilerek, “Piri Reis”in buradaki varlığının Ankara’nın bilinen itirazlarını yeniden gündeme taşıdığı öne sürülüyor.

“Piri Reis”in araştırma seferi, Chevron’un Girit’in güneyinde iki sahada çalışma teklifinde bulunması ve Yunanistan–Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı konusunun yeniden tartışılmasının hemen ardından gündeme geldi. Ankara, bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ VURGUSU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarının korunması gerektiği vurgulanmıştı. Fidan’ın sözleri, Ankara’nın Girit açıklarındaki yeni enerji hamlelerinden duyduğu rahatsızlığı açıkça ortaya koymuştu.