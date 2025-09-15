Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Türkiye'nin 'Piri Reis' hamlesine Atina’dan NAVTEX cevabı! Ege'de sular yeniden ısınıyor

Türkiye’nin Ege’de araştırma için “Piri Reis” gemisini görevlendirmesi Atina’yı harekete geçirdi. Yunanistan, Ankara’nın adımına kendi NAVTEX ilanıyla yanıt verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'nin 'Piri Reis' hamlesine Atina’dan NAVTEX cevabı! Ege'de sular yeniden ısınıyor
KAYNAK:
Kathimerini
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 07:24
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 07:24

, ’de yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir adım atarak Ege’de bilimsel araştırmalar gerçekleştireceğini duyurdu. Ankara, 15 Eylül itibarıyla on gün süreyle “Piri Reis” gemisinin ’nde bilimsel çalışmalar yapacağını ilan etti. NAVTEX duyurusu, İzmir istasyonu üzerinden 0863/25 numarasıyla yayımlandı.

Türkiye'nin 'Piri Reis' hamlesine Atina’dan NAVTEX cevabı! Ege'de sular yeniden ısınıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yunanistan’ın Hayali Akdeniz’e Gömüldü!

ATİNA’NIN TEPKİSİ

Yunan tarafı, bu girişimi kendi kara sularına ve kıta sahanlığına yönelik ihlal olarak değerlendirerek karşılık verdi. Atina, Limni istasyonu üzerinden 154/25 numaralı NAVTEX yayımlayarak Türkiye’nin ilanını geçersiz saydı. Yunan basınında yer alan yorumlara göre, “Piri Reis”in rotasında Midilli’nin batısı, ardından Sakız’ın güneyi ve Ege’nin ortasında yer alan Leros Adası bulunuyor.

Türkiye'nin 'Piri Reis' hamlesine Atina’dan NAVTEX cevabı! Ege'de sular yeniden ısınıyor

LEROS ADASI DETAYI

Leros (Kaloyeros) adacığının neredeyse yılın tamamında Silahlı Kuvvetleri’nin daimi atış sahası olarak kullanılmasına dikkat çekilerek, “Piri Reis”in buradaki varlığının Ankara’nın bilinen itirazlarını yeniden gündeme taşıdığı öne sürülüyor.

“Piri Reis”in araştırma seferi, Chevron’un Girit’in güneyinde iki sahada çalışma teklifinde bulunması ve Yunanistan–Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı konusunun yeniden tartışılmasının hemen ardından gündeme geldi. Ankara, bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Türkiye'nin 'Piri Reis' hamlesine Atina’dan NAVTEX cevabı! Ege'de sular yeniden ısınıyor

TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ VURGUSU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarının korunması gerektiği vurgulanmıştı. Fidan’ın sözleri, Ankara’nın Girit açıklarındaki yeni enerji hamlelerinden duyduğu rahatsızlığı açıkça ortaya koymuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

NAVTEX NEDİR?
NAVTEX (NAVigational TEleX), kıyıdan yaklaşık 200 ila 400 deniz mili mesafeye kadar, orta frekansta çalışan ve denizcilere otomatik olarak bilgi ileten uluslararası bir haberleşme sistemidir. Bu sistem sayesinde gemilere; hava durumu raporları, seyir uyarıları, güvenlik ve acil durum bilgileri ile seyir kısıtlamalarına dair duyurular ulaştırılır. Türkiye’de NAVTEX ve seyir duyuruları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir istasyonlarından yayımlanmaktadır. Söz konusu duyurular, hem sivil hem de askerî tüm gemi ve tekneler için bağlayıcıdır. Son dönemde Doğu Akdeniz’de ilan edilen NAVTEX mesajları, deniz diplomasisinin önemli bir örneği olarak öne çıkmaktadır. Bu kapsamda, başta Oruç Reis olmak üzere araştırma gemileri faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir.
ETİKETLER
#Türkiye
#Türkiye
#yunanistan
#yunanistan
#doğu akdeniz
#doğu akdeniz
#araştırma
#itiraz
#Ege Denizi
#Ege Denizi
#navteks
#Piri Reis
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.