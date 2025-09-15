Mersin Mezitli elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu! 15 Eylül Mersin’de elektrik arızası

15 Eylül Pazartesi günü Mersin'in birkaç ilçesinde elektrik arızası yaşandı. Vatandaşlar elektrik kesintisinin ne zaman biteceğini araştırırken bilgiler paylaşıldı.
Bugün Mersin Mezitli'de ÇEVLİK GÜZLESİ, FAKILAR, KILLIPINAR, KOCAYER MERKEZ, SAYÖNÜ, BURUNSUS, GÖZLE, KAYRAK BUCAK, SARILAR MERKEZ, 1_1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16_1, 17, 18_1, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3_1, 4, 5, 6, 7, 8_1, 9_1, ÇAĞILPINAR ÇATAK, ÇINARLI, GÖLPINAR, OKULYOLU, SİVRİTAŞ, ZEYBEKLER bölgelerindeki arıza 17.30'a kadar sürecek.
FINDIKPINARI, 192 Sokak, AKARCA Sokak, YENİ, 33166 Sokak, 33174 Sokak, 33172 Sokak, 33175 Sokak, 33189 Sokak, HÜRRİYET, 48456 Sokak, GAZİ PAŞA Sokak bölgelerinde ise anlık arıza yaşanırken biteceği saat belli olmadı.
Anamur GÜNEY, AĞLICA, DERE, KAZIKLAR, YİVİL, SARIDANA, BULU, GÖKTAŞ, KILIÇLILAR, FATİH, TEKELİLER, ÇARIKLAR, ÇALTILI, ORMANCIK, KOCAMURT, SARAY, 214, ÇARIKLAR, ZİYA GÖKALP, ÖREN, ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI, ÖREN, DUMANLAR, AKDENİZ, 1325, KARAÇUKUR, SAZBAŞI, KARAÇUKUR, ERMAN, KARAÇUKUR, MERKEZ_10, KARAÇUKUR, MERKEZ_9, KORUCUK, KORUCUK, OVABAŞI, BOĞAZ, SUGÖZÜ, GÖKÇELER, EVCİLER, RIŞVAN bölgelerinde anlık arızadan kaynaklı kesinti yaşanırken, biteceği saat duyurulmadı
Mersin Bozyazı KISALI, ŞEHİTLER bölgesinde 17.30'a kadar elektrikler kesik olurken ARDIÇLITAŞ, ÇANDIR, DEREBAŞI, TEKEDÜZÜ, BEYRELİ, 315, DENİZCİLER, HACI AHMET MERT, DENİZCİLER, AHMET KİYA (YILDIZ), KÖTEKLER, KANAL, KÖTEKLER, KANAL 1, LENGER, MANASTIR, TEKELİ, MEHMET AKİF ERSOY bölgelerinde anlık sorun yaşanıyor.
BAĞÇATAĞI, YALAMIK, KİSLEPINAR bölgelerinde kesinti 17.30'a kadar sürecek. CUMAYAKASI, KİSLEPINAR, BELÇINAR, KİSLEPINAR, DARIPINARI, KİSLEPINAR, DARIPINARI, CAMİ, DARIPINARI, KIYRAK BELENİ, DARIPINARI, DARIPINARI, DARIPINARI, GÜCÜK, DARIPINARI, MERKEZ/DARIPINARI, BELÇINAR, MERKEZ/DARIPINARI, BELÇINAR, MERKEZ/BELÇINAR, BELÇINAR, ATDAĞI, BELÇINAR, ULUMERES, DARIPINARI, ULUMERES, FAKILAR, ULUMERES, FAKILAR, SARIKAYA DİBİ, FAKILAR, SARIKAYA, FAKILAR, Ş. J. YZB. HALİL ÖZDEMİR 2, FAKILAR, KAROVA, FAKILAR, KOCAOLUK/FAKILAR bölgelerinde anlık arızanın çalışmaları sürüyor.