 Sumru Tarhan

Mersin Mezitli elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu! 15 Eylül Mersin’de elektrik arızası

Bugün Mersin'in Mezitli ilçesinde meydana gelen elektrik kesintisinin biteceği saat Toroslar tarafından duyuruldu. Erken saatlerde başlayan kesinti birçok mahalleyi etkilerken Mersin elektrik kesintisin biteceği saat açıklandı.

Mersin Mezitli elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu! 15 Eylül Mersin’de elektrik arızası
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 14:50

15 Eylül Pazartesi günü 'in birkaç ilçesinde elektrik arızası yaşandı. Vatandaşlar elektrik kesintisinin ne zaman biteceğini araştırırken bilgiler paylaşıldı.

MERSİN MEZİTLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün Mersin 'de ÇEVLİK GÜZLESİ, FAKILAR, KILLIPINAR, KOCAYER MERKEZ, SAYÖNÜ, BURUNSUS, GÖZLE, KAYRAK BUCAK, SARILAR MERKEZ, 1_1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16_1, 17, 18_1, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3_1, 4, 5, 6, 7, 8_1, 9_1, ÇAĞILPINAR ÇATAK, ÇINARLI, GÖLPINAR, OKULYOLU, SİVRİTAŞ, ZEYBEKLER bölgelerindeki arıza 17.30'a kadar sürecek.

Mersin Mezitli elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu! 15 Eylül Mersin’de elektrik arızası

FINDIKPINARI, 192 Sokak, AKARCA Sokak, YENİ, 33166 Sokak, 33174 Sokak, 33172 Sokak, 33175 Sokak, 33189 Sokak, HÜRRİYET, 48456 Sokak, GAZİ PAŞA Sokak bölgelerinde ise anlık arıza yaşanırken biteceği saat belli olmadı.

Mersin Mezitli elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu! 15 Eylül Mersin’de elektrik arızası

MERSİN ELEKTRİK KESİNTİLERİ 15 EYLÜL

Anamur GÜNEY, AĞLICA, DERE, KAZIKLAR, YİVİL, SARIDANA, BULU, GÖKTAŞ, KILIÇLILAR, FATİH, TEKELİLER, ÇARIKLAR, ÇALTILI, ORMANCIK, KOCAMURT, SARAY, 214, ÇARIKLAR, ZİYA GÖKALP, ÖREN, ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI, ÖREN, DUMANLAR, AKDENİZ, 1325, KARAÇUKUR, SAZBAŞI, KARAÇUKUR, ERMAN, KARAÇUKUR, MERKEZ_10, KARAÇUKUR, MERKEZ_9, KORUCUK, KORUCUK, OVABAŞI, BOĞAZ, SUGÖZÜ, GÖKÇELER, EVCİLER, RIŞVAN bölgelerinde anlık arızadan kaynaklı kesinti yaşanırken, biteceği saat duyurulmadı

Mersin Mezitli elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu! 15 Eylül Mersin’de elektrik arızası

Mersin Bozyazı KISALI, ŞEHİTLER bölgesinde 17.30'a kadar elektrikler kesik olurken ARDIÇLITAŞ, ÇANDIR, DEREBAŞI, TEKEDÜZÜ, BEYRELİ, 315, DENİZCİLER, HACI AHMET MERT, DENİZCİLER, AHMET KİYA (YILDIZ), KÖTEKLER, KANAL, KÖTEKLER, KANAL 1, LENGER, MANASTIR, TEKELİ, MEHMET AKİF ERSOY bölgelerinde anlık sorun yaşanıyor.

Mersin Mezitli elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu! 15 Eylül Mersin’de elektrik arızası

MERSİN ÇAMLIYAYLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAĞÇATAĞI, YALAMIK, KİSLEPINAR bölgelerinde kesinti 17.30'a kadar sürecek. CUMAYAKASI, KİSLEPINAR, BELÇINAR, KİSLEPINAR, DARIPINARI, KİSLEPINAR, DARIPINARI, CAMİ, DARIPINARI, KIYRAK BELENİ, DARIPINARI, DARIPINARI, DARIPINARI, GÜCÜK, DARIPINARI, MERKEZ/DARIPINARI, BELÇINAR, MERKEZ/DARIPINARI, BELÇINAR, MERKEZ/BELÇINAR, BELÇINAR, ATDAĞI, BELÇINAR, ULUMERES, DARIPINARI, ULUMERES, FAKILAR, ULUMERES, FAKILAR, SARIKAYA DİBİ, FAKILAR, SARIKAYA, FAKILAR, Ş. J. YZB. HALİL ÖZDEMİR 2, FAKILAR, KAROVA, FAKILAR, KOCAOLUK/FAKILAR bölgelerinde anlık arızanın çalışmaları sürüyor.

