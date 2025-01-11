Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı!

11 Ocak 2025 22:44 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 22:50

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk​ yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra yarın oynanacak müsabakanın taktiğini çalıştı.

Başakşehir​ Fatih Terim Stadı'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı, yarın saat 19.00'da başlayacak.