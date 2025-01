Erden Timur açıklamalarda bulunuyor!

11 Ocak 2025 22:26 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 23:03

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, televizyon kanalında açıklamalarda bulunuyor.

Erden Timur'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"MESELE OLUŞAN İMAJ"

"Şanlıurfa'da böyle bir görüşme oldu. Ancak Kundura fabrikası değil. Ayrıca gizli görüşme değildi. Önceki akşam Kulüpler Birliği Whatsapp grubunda ben de vardım. Fenerbahçe​'den Ahmet Ketenci de vardı. Konu şu. İmza ile gönderilmiş olmasın. Çünkü daha sonra TFF'ye başkan bulmakta da zorlanırız. Bununla ilgili konuşuldu. Gizli bir toplantı değil. Mesele zaten oluşan imaj. 1 gün önce konuşuldu çünkü."

"TÜRK FUTBOLU GİRDAP İÇİNDE"

"Zaten geçenlerde baktım, 2 senede toplam 13-14 defa konuşmuşum televizyona, maç sonunda, ekranda görünmüşüm. Benim görmediğim varsa da 15'tir. Her zaman görev süresince kimseyle görüşmemeye dikkat ettim. Benden hoşlanmayanlar, bu sebeple hoşlanmıyor. Prensip olarak böyle davranmak gerektiğini anlatıyordum. Şampiyonluktan sonra git 5-6 yere katıl, başka dinamikler oluyor, insanın anlatmak istediği oluyor. Bazen zarar veriyor ediyor, yönetim var. O yüzden katılamıyordum. İnsanlar samimiyete inanır inanmaz, yapabileceğim bir şey yok. Hayatımda bu kadar sübjektif bir ortam yok. Yanlış yapsam Galatasaraylılar'a göre doğru, ne kadar doğru yaparsam yapayım Fenerbahçe'ye göre yanlış. Buraya çıkma nedenlerimden biri Fenerbahçe'nin de konuşulacak olması. Türk futbolunun içine girdiği girdap var, iki sorumlusu var bence ana olarak, o girdaptan çıkılması için geleceği, neler yapılması gerektiği, dünyada ne olup bittiği... Biz sadece hakem tartışıyoruz. İnsanların ana konusu 40 sene önce hakemmiş. En az futbolun geleceği kadar önemli. Galatasaraylılık'tan ötürü de konuşmak istedim. Biz objektif olduğumuzu söylemiyoruz, verilerle objektif olmaya çalışıyoruz. Muhakkak hata, eksik vardır ama net bir şekilde söyleyebilirim, bu oluşturulan kamuoyu, hakemle yapıyor, karaborsa vs. Önce kamuoyuyla yapılır bu zaten, sonra baskı. Bu kadar her şeyin üst üste gelmesinin ya istisnai bir istatistik, kısmet ya da bir plan. Sanki bir cisim yaklaşıyor."

"OLMAMIŞ DEMİYORUM MUHAKKAK OLMUŞTUR"

"Karaborsa, her maçta oluyor. Bu iş, Galatasaray​'ın kendi içinde oldu. Fatih Altaylı söyledi, Divan Kurulu'nda Hayri Ağabey söyledi. Galatasaray'ın çekineceği bir şey olsa gündeme getirmez. Olmamıştır demiyorum, muhakkak olmuştur, her takımda oluyor. Ben tesadüfen bu konu konuşulduğunda, 3-5 gün sonra kulüpteydim. 'Biz çağrı yapalım, gelin tüm kulüpler bunla mücadele edelim, bu iş soruşturulsun' dedim kulüpte. Soruşturuldu, kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi. Hukuku tartışamam, belgeyi bulamıyorsa... İftira da şöyledir, aksini ispat edemezsin, ya tutarsa..."

"ÜSTÜ KAPATILDI DENİYOR"

"Dursun Başkan, 'her şey araştırılsın, iddia eden arkadaşlar da belgeleri ortaya koysun' diye Savcılığa başvuru yaptı. Haksız yere bir itibarsızlaştırılma varsa soruşturulsun, konu gerçekse o da soruşturulsun demek kadar medeni bir davranış olamaz. Soruşturuldu, üstü kapatıldı deniyor. Öyle bir şey olsa bunu yapmazsınız. Gidip başvurabilir misiniz!"

"SPONSORLUK GELİRLERİ..."

"3 büyük kulübün 2022/23, 2023/24... 23/24'te Galatasaray'ın stadyum hasılatı 52.7 milyon euro, Fenerbahçe'nin 36, Beşiktaş'ın 25.6 milyon euro. Bilançolardan, halka açık alınıp çevrilen veri. Yayın geliri Galatasaray'ın 9.5, Fenerbahçe'nin 9, Beşiktaş'ın 7.3. UEFA geliri Galatasaray 35, Fenerbahçe 12.4, Beşiktaş 8.2. Ürün satışı Galatasaray 70.5, Fenerbahçe 61.2, Beşiktaş 30.4. Bunlar hep milyon euro. Sponsorluk geliri Galatasaray 54.3, Fenerbahçe 35.8, Beşiktaş 33. Yetiştirme kiralama Beşiktaş'ın sıfır, Fenerbahçe'nin 2.8, Galatasaray'ın 6.3. Total faaliyet geliri, Galatasaray'ın 228.3 milyon euro, Fenerbahçe'nin 158.6, Beşiktaş'ın 111.3 milyon euro. Futbolcu satışında Galatasaray 32.6, Fenerbahçe 57, Beşiktaş 3.1 milyon euro."

"BU BİR TEORİYDİ"

"Kocaman büyük bir yapı değil. O yüzden klik dedim. İçinde olmadan, duyarak kanıksadığım bir şey. Demek ki bu yapı dediklerim doğru dedi. Bunca yıldır söylenen bir şeydi. Dönem dönem herkese fayda eden bir şey herhalde, sırf bir tarafa hizmet etse alırlar. Bu bir teoriydi. Bir şey içinde bir yapı varsa her tarafa hizmet eder ki uzun yıllar devam edebilsin. Benim bahsettiğim yapı, TFF'nin şunun bunun oluşturduğu yapı değil. Olası olarak hakemlik mekanizması içinde, birilerine göre eğilim gösteren gerek atamalarda gerek kararlarda yapı olduğunu düşünüyorum."