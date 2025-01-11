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Manchester City gol oldu yağdı! Tam 8 gol

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ocak 2025 23:33 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 23:34
Manchester City gol oldu yağdı! Tam 8 gol

Premier Lig'de kötü günler geçiren Manchester City, FA Cup'ın 3. turunda Salford City'i 8-0 mağlup etti.

FA Cup​'ın 3. turunda Premier Lig'de kötü günler geçiren Manchester City ile Salford City karşılaştı. Guardiola'nın Manchester City​'si, Salford City karşısında sahadan 8-0 galip ayrıldı.

Manchester City'nin gollerini Jeremy Doku (2), Divin Mubama, Nico O'Reilly, Jack Grealish ile James McAtee (3) kaydetti.

Bu sonucun ardından FA Cup'ta turlayan takım Manchester City oldu.

Manchester City, FA Cupta 8 golle turladı

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Kaynak: tgrthaber.com
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