Manchester City gol oldu yağdı! Tam 8 gol
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ocak 2025 23:33 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 23:34
Premier Lig'de kötü günler geçiren Manchester City, FA Cup'ın 3. turunda Salford City'i 8-0 mağlup etti.
FA Cup'ın 3. turunda Premier Lig'de kötü günler geçiren Manchester City ile Salford City karşılaştı. Guardiola'nın Manchester City'si, Salford City karşısında sahadan 8-0 galip ayrıldı.
Manchester City'nin gollerini Jeremy Doku (2), Divin Mubama, Nico O'Reilly, Jack Grealish ile James McAtee (3) kaydetti.
Bu sonucun ardından FA Cup'ta turlayan takım Manchester City oldu.
Kaynak: tgrthaber.com