Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi! Görüşmede İbrahim Hacıosmanoğlu detayı dikkat çekti

10 Aralık 2024 09:36 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 10:26

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hafta sonu Ankara'ya giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile külliyede bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şikayet ettiği ve görevden alınması yönünde isteklerini belirttiği iddia edildi. İddia sahibi Tanju Çolak; 'Bu bilgi yüzde yüz doğru ve teyitlidir' ifadesini kullandı.

Galatasaray'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na bir yanıt daha: "Türk futbolu bir kişinin esiri oldu!"

Galatasaray'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na bir yanıt daha: "Türk futbolu bir kişinin esiri oldu!"

Galatasaray​ Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu​ Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu​'nu, kendisi hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı tehdit edildiğini ifade ederek suç duyurusunda bulundu. TRT'de katıldığı bir programda Dursun Özbek'in kendisi hakkında iftira attığını söyleyen Hacıosmanoğlu; 'Bir gün ben bu görevden ayrılacağım, sayın başkan da Galatasaray başkanlığından ayrılacak. Ben çocuklarıma haysiyetli bir miras bırakacağım. İspatlamazsanız bunun bedeli ağır olur. Benim sözlerini ispatlamayan Dursun Özbek’e saygım yok. Benim gözümde saygısını yitirdi. Böyle bir metin yayınlıyorlarsa kamuoyu onların niyetini anlamıştır.' ifadesini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI İLE DURSUN ÖZBEK BİR ARAYA GELDİ!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı bu açıklamalardan sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz hafta sonu da Cumhurbaşkanı Erdoğan​ ile Ankara'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dursun Özbek'in külliyede görüştüğü iddiasını açıklayan eski Galatasaraylı ve Milli futbolcu Tanju Çolak, katıldığı TV programında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanımızla bir araya geldi.

Neden mi gitti hemen onu da söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şikayet etti.

Cumhurbaşkanımızla beraber futbolda yaşanan sıkıntıları konuştular. Ve kendisini tehdit eden İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, görevden alınmasını talep etti. Bunu çok net bilgi olarak aktarıyorum."