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 | Murat Makas

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek derbi öncesi taraftara çağrı yaptı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bugün oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi taraftara seslendi. Dursun Özbek yazılı açıklama yaptı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek derbi öncesi taraftara çağrı yaptı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 14:43

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanıyor. İki takım arasındaki 116 yıllık rekabet bugün sürecek. Geçmiş yıllardaki derbilerde iki ezeli rakip arasındaki gerginlik dünya manşetlerine taşınıyordu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu.

DURSUN ÖZBEK'TEN TARAFTARA ÇAĞRI

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden Başkan Dursun Özbek imzalı paylaşılan mesajda, şu cümlelere yer verildi:

"Değerli Galatasaraylılar, bu akşam asırlık ezeli rekabetin yeni bir sayfasını açarak Fenerbahçe’yi sahamızda konuk edeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz.

Ancak; Türk futbolunun son dönemlerde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının oluşturacağı tehlikeyi görüyoruz. Birtakım odakların; Galatasaray’a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır.

Galatasaray Spor Kulübü ve ona gönülden bağlı milyonlarca taraftarın hiçbir ferdi bu yolun yolcusu olmayacaktır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, toplumsal huzuru korumak her zaman birinci önceliğimizdir.

Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan, Galatasarayımızı destekleyeceğiz.

Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için kazanmak için mücadele edecektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; sonunda iyiler kazanacak!"

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Sıkça Sorulan Sorular

Derbide ilk gol neden önemli?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.
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