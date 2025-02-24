Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ilki yaşatacak! Süper Lig tarihine geçecek detay

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev derbiye sahne olacak. "Zıt kardeşler" Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbide kadro değerleri konuşuluyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadelenin Süper Lig tarihine geçmesi bekleniyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ilki yaşatacak! Süper Lig tarihine geçecek detay
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 10:50

Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışı için iki dev kulüp tarihi derbiye çıkacak. "Zıt kardeşler" olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rekabeti 116 yılı geçti. Dev derbi kavga ve tartışmalarıyla gündeme gelse de rekabetin 116 yıllık geçmişinde pek çok centilmenlik gösterisi yaşandı.

Derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

YABANCI HAKEMLER

Rekabetin geçmişinde yabancı hakemler görev yaptı. Bunlar arasında Çek, İngiliz, Yunan, İtalyan, Avusturyalı, Alman, İsviçreli, Rumen, Macar, Yugoslav, Belçikalı ve Bulgar hakemler bulunuyor. Sıradaki derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK

Süper Lig tarihinde ilk kez iki takım, bu kadar yüksek kadro değerleriyle karşı karşıya gelecek.

519 MİLYON EURO'LUK DERBİ

Galatasaray, 277,23 milyon euro, Fenerbahçe ise 242 milyon euro değerindeki kadrosuyla sahaya çıkacak. Bu maç, aynı zamanda sahadaki ilk 11'lerin toplam değeri açısından da rekor kırabilir.

2024'TEKİ DERBİNİN DEĞERİ 322 MİLYON EURO

Eylül 2024'te oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'lerin toplam değeri 322 milyon euroya ulaşmıştı. Bir ay sonra oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ise bu rakam 276 milyon euro olarak kaydedilmişti.

11'LERİ DEĞERİ 350 MİLYON EURO'YU AŞACAK

24 Şubat'ta oynanacak derbide, sahadaki 11'lerin toplam değerinin 350 milyon euroyu aşması bekleniyor. Fenerbahçe'de 22 milyon Euro'luk değeriyle En-Nesyri, Galatasaray'da ise 75 milyon Euro'luk değeriyle Victor Osimhen yer alıyor.

GALİBİYET FARKI SADECE 1

1958/59 sezonundan bu yana Süper Lig'de 155 kez karşılaşan ezeli rakiplerden Fenerbahçe, 49 galibiyetle üstünlük sağlarken, Galatasaray 48 kez kazandı. 48 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SON 10 DERBİDE GALATASARAY ÜSTÜN

Son 10 derbide Galatasaray 5, Fenerbahçe ise 3 galibiyet alırken, 2 maç beraberlikle tamamlandı. Son dört karşılaşmada Galatasaray üç kez kazanırken, Fenerbahçe sadece bir kez galip gelebildi.

SON MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Son derbi Eylül 2024'te oynandı ve Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Mayıs 2024'te Galatasaray'ın evinde oynanan maçta ise Fenerbahçe 1-0 galip gelmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Osimhen'den derbi öncesi yabancı hakem yorumu! Sosyal medyada viral oldu
Jose Mourinho ayrılık kararını verdi! Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic pişmanlığı: Daha imzası kurumamıştı

Sıkça Sorulan Sorular

Derbide ilk gol neden önemli?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.