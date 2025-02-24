Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ilki yaşatacak! Süper Lig tarihine geçecek detay

Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışı için iki dev kulüp tarihi derbiye çıkacak. "Zıt kardeşler" olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rekabeti 116 yılı geçti. Dev derbi kavga ve tartışmalarıyla gündeme gelse de rekabetin 116 yıllık geçmişinde pek çok centilmenlik gösterisi yaşandı.

Derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

YABANCI HAKEMLER

Rekabetin geçmişinde yabancı hakemler görev yaptı. Bunlar arasında Çek, İngiliz, Yunan, İtalyan, Avusturyalı, Alman, İsviçreli, Rumen, Macar, Yugoslav, Belçikalı ve Bulgar hakemler bulunuyor. Sıradaki derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK

Süper Lig tarihinde ilk kez iki takım, bu kadar yüksek kadro değerleriyle karşı karşıya gelecek.

519 MİLYON EURO'LUK DERBİ

Galatasaray, 277,23 milyon euro, Fenerbahçe ise 242 milyon euro değerindeki kadrosuyla sahaya çıkacak. Bu maç, aynı zamanda sahadaki ilk 11'lerin toplam değeri açısından da rekor kırabilir.

2024'TEKİ DERBİNİN DEĞERİ 322 MİLYON EURO

Eylül 2024'te oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'lerin toplam değeri 322 milyon euroya ulaşmıştı. Bir ay sonra oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ise bu rakam 276 milyon euro olarak kaydedilmişti.

11'LERİ DEĞERİ 350 MİLYON EURO'YU AŞACAK

24 Şubat'ta oynanacak derbide, sahadaki 11'lerin toplam değerinin 350 milyon euroyu aşması bekleniyor. Fenerbahçe'de 22 milyon Euro'luk değeriyle En-Nesyri, Galatasaray'da ise 75 milyon Euro'luk değeriyle Victor Osimhen yer alıyor.

GALİBİYET FARKI SADECE 1

1958/59 sezonundan bu yana Süper Lig'de 155 kez karşılaşan ezeli rakiplerden Fenerbahçe, 49 galibiyetle üstünlük sağlarken, Galatasaray 48 kez kazandı. 48 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SON 10 DERBİDE GALATASARAY ÜSTÜN

Son 10 derbide Galatasaray 5, Fenerbahçe ise 3 galibiyet alırken, 2 maç beraberlikle tamamlandı. Son dört karşılaşmada Galatasaray üç kez kazanırken, Fenerbahçe sadece bir kez galip gelebildi.

SON MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Son derbi Eylül 2024'te oynandı ve Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Mayıs 2024'te Galatasaray'ın evinde oynanan maçta ise Fenerbahçe 1-0 galip gelmişti.