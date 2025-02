Fenerbahçeli Fred transferini açıkladı! Brezilya'ya dönmek istiyor

Fenerbahçeli Fred ülkesinin basınına konuştu ve Brezilya'ya dönmek istediğini ifade etti.

OYNAMAK İSTEDİĞİ TAKIMLAR

Transfer hedeflerine değinen Fred, “Uzun zamandır Avrupa’dayım. Brezilya’ya geri dönmek istiyorum. Libertadores’te hiç oynamadım. Sadece Brezilya Ligi ve Copa do Brasil’de oynadım. Oynadığım takımlara minnettarım. Hem genç takımında hem de profesyonel takımında oynadığım Internacional’i seviyorum. Ayrıca, tuttuğum takım olan, oğlumun da en sevdiği takım olan Atletico Mineiro’ya sevgim var. Her zaman ilk seçeneğimin Internacional olacağını açıkça belirttim çünkü Brezilya’dan ilk çıkışım oradan oldu. Bana her zaman iyi davrandılar. Ancak tabi Mineiro da doğup büyüdüğüm yer.“ ifadelerini kullanırken, 2027'den önce böyle bir transferin olmayacağını da özellikle belirtti.