Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Adana Demirspor açıklamaları

Galatasaray'da kadın futbol takımının forma kol sponsorluğu anlaşması için imza töreni düzenlendi. Törende sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

AÇIKLAMALAR

Sponsorluk anlaşması için Dursun Özbek, "Bugün Galatasaray Spor Kulübü olarak SPOINT ile kadın futbol takımımızın forma kol sponsorluğu anlaşması için buradayız. Galatasaray markası sadece erkek futbolunda değil, diğer tüm branşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Bugün yaptığımız anlaşmanın hedefimiz olan daha büyük kupalara ulaştıracağını yürekten diliyorum." dedi.

Sıkıntılı süreçlerin bitmesi gerektiğine de değinen Özbek, "Pazar günü bir maç yaptık ve tamamlamak nasip olmadı. Sportif anlamda değerlendirebilecek bir şey yok. Olayın perde arkasını, ne şekilde vuku bulduğunu değerlendirmek gerekir. Bildiğiniz gibi ülkemizde son dönemde futbolla ilgili tartışmalar futbolun nasıl oynandığı ya da oyuncuların performansının değerlendirilmesi gibi konuların dışına çıkarılmaya çalışılıyor. Devamlı provokatif hareketler. Futbolun nasıl oynandığından ziyade konunun amacının saptırılması, Galatasaray camiasını üzmektedir. Futbolun bu şekilde anılması ülkenin marka değerine zarar vermektedir. Bundan vazgeçmemiz lazım. Futbolun tüm paydaşlarına sesleniyorum. Bu tavırların Türk futbolunun geleceğini kararttığının bilincinde olmamız gerekiyor."

"Futbolu kutuplaştıran yorumların futbolumuza fayda getirmediği nettir. Toplumumuzun huzura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Başka yerlere geldik. Galatasaray'ın rakibi olan herkes televizyon televizyon gezip bambaşka yorumlarla, bambaşka suçlamalarla Galatasaray'ı manipüle etme amacıyla söylemler içine girdiler. Geçmişte de bunlar yapıldı. Hiçbir fayda üretmedi. Bugün elbetteki bu söylemleri devam ettirenleri, buna çanak tutanları ayrıca değerlendirmek lazım. Yüce Türk adaletine bir görev düşüyor, bunun bir proje olduğunu söylemiştim. Olayı aydınlatacak, bu söylemlerin neye hizmet ettiğini gösterecek Türk adaletidir. Dün itibariyle de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduk. Türk futbolunun artık bu söylemlere tahammülü kalmamıştır. Tekrar tekrar söylüyorum. Türk insanının, toplumumuzun huzura ihtiyacı var. Huzursuzluğu getirecek hiçbir olayın içinde Galatasaray olmayacaktır. Provokasyona yönelik hiçbir hareketin içinde Galatasaray olmayacak. Bizim tek bir amacımız var, Türk futboluna hizmet etmek." ifadelerini kullandı.

Bankalar Birliği anlaşması için ise Özbek şunları söyledi, "Galatasaray Spor Kulübü yönetimi olarak biz bir hedef koyduk. Hedefimiz Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşmadan çıkmaktı. Bu hedefimiz yürürken de A ve B planlarımız vardı. Birincisi yapmış olduğumuz emlak gelirlerinden oluşturulan fonlardı. Diğeri de sermaye artışıydı. B planımız gerçekleşti. Büyük bir kısmını borcu ödemek için kullandık. Daha önce 2 milyar 700 milyon lira olan borcumuzun 1.5 milyarlık kısmını ödedik. Kalan borcu da en kısa sürede kapatmayı hedefliyoruz. Florya için ihaleye çıktık. Bazı talepler üzerine ihale dosyasının alım süresini uzattık."

Fenerbahçe derbisindeki yabancı hakemle ilgili soruya Özbek şu yanıtı verdi, "Yabancı VAR hakemini ilk talep eden kulüp Galatasaray'dı. Gelişmelerden sonra yabancı VAR hakeminin olması ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemini yaşadık. Bu planlı bir şekilde yapıldığında sonuç veren bir şey. Geçen sene başarılı olmuştur. Bu sene, en son pazar günkü maçta yaşadık. Liyakatli kişilerin gelmesi lazım. Gelinen noktada hazır olunmadığı, gerekli çalışmaların yapılmadığı ve kendi konusunda başarısı olmayan hakemleri getirdiğinizde çıkan sonuç belli. Yabancıyı alıp getirdiğimiz zaman sonuçların çok parlak olacağını düşünmüyorum. İşin özü liyakatli, başarılı yabancı hakemleri getirip maç yönettirmek."

Murat Sancak'ın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la ilgili açıklamaları için Dursun Özbek, "Murat Sancak'ın Okan hocaya söylediği şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Okan hoca bu ülkenin bir değeri. Galatasaray'da yetişmiş son derece değerli bir futbol adamı. Yorum yaparken, gerçek dışı söylemleri ortaya koyarken çok dikkatli olmak lazım. Adana Demirsporlu oyuncu da böyle bir şey söylemedi derken Murat beyin açıklamasını üzüntüyle izledim. Bu tip konularla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak beyhudedir. Hiç kimse Okan hocanın başarısından, karakterinden ve kişiliğinden dem vuramaz ve söz söyleyemez. Fedakâr, ülkesini seven bir futbol adamı. Yalan yanlış ifadelerle bunu karalamaya çalışmak abesle iştigaldir. Okan hoca hakkında söylenenleri kınıyorum ve düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

UEFA AVRUPA LİGİ VE TRANSFER

Son olarak planlamalarını anlatan başkan, "Galatasaray'ın Avrupa'da hedefi her zaman bellidir. İnşallah elemeleri geçerek, finale kadar gitmeyi arzu ediyoruz. Takımdaki eksikleri tamamladık. Başarıya endeksli bir Galatasaray var. Futbolcularıma, teknik ekibime ve taraftarıma güveniyorum. Galatasaray'ın başarılı olacağına inanıyorum. Transfer döneminde, scout ve teknik kadro ile yaptığımız görüşmeler, yönetim ile değerlendirmeler sonucu nokta atışı takviyeler yaptık. Önümüzdeki maçlardan itibaren çok daha güçlü bir Galatasaray var artık. Teknik kadro ve futbolculara başarılar diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.