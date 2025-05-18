Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 'yalanlara rağmen' açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor galibiyetiyle gelen şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Zor dönemler olduğunu belirten başkan, Adnan Polat'a teşekkür etti.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten şampiyonluk için kısa bir değerlendirme geldi. İyi olan kazandı diyen Dursun Özbek, eve gidip dinlenmek istediği mesajını verdi.

GALATASARAY'DA BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMALAR

"Çok çetin bir sezon geçirdik. Yalanlarla, algılarla dolu bir sezon geçirdik. Sonunda iyi olan yine kazandı. 5. yıldızı taktık. Adnan başkan sürekli yanımda oldu. Ona da teşekkür ederim."

ADNAN POLAT'TAN DESTEK

Dursun Özbek'in yanında yer alan eski başkan Adnan Polat, "Bu şampiyonluklar zor oluyor, başkan ve ailesinin neler çektiğini iyi bilirim. Herkes kutlamak ister. Başkan ise eve gidip dinlenmek ister." şeklinde konuşurken; Dursun Özbek ise "Tercüman oldun bana, teşekkür ederim." dedi.