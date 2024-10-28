Galatasaray - Beşiktaş maçı şifresiz izlenebilecek! İşte dev derbiyi yayınlayacak kanallar

28 Ekim 2024 16:57 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 17:30

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Lider Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Dünyanın birçok ülkesinde yakından takip edilecek kritik derbiyi yayınlayacak yabancı kanallar belli oldu. Futbolseverler Galatasaray-Beşiktaş maçını şifresiz izleyebilecek. İşte derbiyi yayınlayacak yabancı kanalların listesi...

Türkiye nefesini tuttu, Galatasaray​ ile Beşiktaş​ arasındaki derbiyi bekliyor. Ezeli rakipler bu akşam kozlarını 357'nci kez paylaşacak. Lider Galatasaray ev sahibi olduğu maçta seyirci avantajını kullanarak mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Ayrıca sarı kırmızılılar sezon başında Süper Kupa finalinde 5-0 gibi farklı skorla mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak istiyor. Konuk ekip Beşiktaş ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak zirve yarışından kopmamayı hedefliyor. Öte yandan Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz izlenebilecek. Birçok ülke dev derbiyi naklen yayınlayacak. Kritik mücadeleyle ilgili merak edilenler haberimizde...

2 TAKIMDA DA EKSİK VAR

Derbi​ öncesi her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Galatasaray'da sakatlığı bulunan sol bek Ismail Jakobs derbide forma giyemeyecek. Yabancı sınırına takılan Yusuf Demir de kadroda yer almayacak. Ayrıca sarı kart sınırında bulunan Kaan Ayhan, maçta sarı kart görmesi halinde cezalı konuma düşecek.

Konuk ekip Beşiktaş'ta ise sakatlığı bulunan as takımdan 3 futbolcunun tedavileri devam ediyor. Kaleci Mert Günok'un yanı sıra stoper Gabriel Paulista ve kanat oyuncusu Milot Rashica'nın durumu bugün yapılacak incelemelerden sonra netlik kazanacak. Yapılacak kontrollerden sonra 3 futbolcunun kadroda olup olmayacağı belli olacak.

OKAN BURUK​ REHAVET UYARISI YAPTI

Derbi öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçı kazanmaları halinde ligde şampiyonluk yarışının erken biteceği yönündeki söylentilere katılmadığını ifade etti. Daha ligin başında olduklarına dikkat çeken Buruk şöyle konuştu:

"Bu tarz yorumlara katılmam mümkün değil. Uzun bir maratondayız ve her maçı ciddiye alarak oynuyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor."

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim; Barış, Sallai, Torreira, Sara, Yunus; İcardi ve Osimhen

Beşiktaş: Ersin; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson; Muçi, Rafa Silva, Semih ve İmmobile

ULTRASLAN'DAN KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi taraftarların şov hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Mücadele öncesi tribünlerde büyük bir görsel şölen yaşanacak. Sarı kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan'ın derbide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir koreografi hazırladığı öğrenildi.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını bu akşam RAMS Park'ta paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak dev mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak. Dördüncü hakemlik görevini Muhammet Ali Metoğlu üstlenecek.

Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. beIN ayrıca Kanada, Fransa ve ABD'de de kendi kanalları üzerinden mücadeleyi verecek.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Süper Lig​'i yayınlayan ülkeler ve kanallar belli oldu. İşte ülke ve kanal isimleri:

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı 5 kıtada 100'den fazla ülkede naklen yayınlanacak. Derbiye sayılı saatler kala mücadeleyi şifresiz yayınlayacak yabancı kanallar belli oldu. İşte o ülkeler ve kanalların isimleri...

Arnavutluk Tring Sport Bosna-Hersek Sport Klub Kuzey Makedonya Sport Klub Sırbistan Sport Klub Karadağ Sport Klub Hırvatistan Sport Klub Slovenya Sport Klub Brezilya DAZN Japonya DAZN Kolombiya Win Sports

Kosova Kujtesa TV, ArtMotion TV Çek Cumhuriyeti Sport1 Macaristan Sport1 Slovakya Sport1 Portekiz Sport TV Romanya Look Sport İsrail Charlton

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 mücadelede sarı kırmızılıların üstünlüğü dikkat çekti. Cimbom bu maçlarda 5 galibiyet alırken, Kara Kartal 4 kez kazandı. Bir maç ise berabere bitti. İşte derbide son 10 maç...

Galatasaray 0-5 Beşiktaş (3 Temmuz 2024) Galatasaray 1-0 Beşiktaş (3 Mart 2024) Galatasaray 2-1 Beşiktaş (21 Ekim 2023) Galatasaray 1-3 Beşiktaş (30 Nisan 2023) Galatasaray 2-1 Beşiktaş (5 Kasım 2022) Galatasaray 2-1 Beşiktaş (14 Mart 2022) Galatasaray 1-2 Beşiktaş (25 Ekim 2021) Galatasaray 3-1 Beşiktaş (8 Mayıs 2021) Galatasaray 0-2 Beşiktaş (17 Ocak 2021) Galatasaray 0-0 Beşiktaş (15 Mart 2020)