Galatasaray bir dünya yıldızına daha kancayı attı! Sergio Ramos iddiası heyecanlandırdı

05 Aralık 2024 17:16 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 17:16

Süper Lig ve Avrupa hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray bir dünya yıldızını daha radarına aldı. Victor Osimhen gibi ses getirecek transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin dünyaca ünlü yıldız Sergio Ramos ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takviye yapacağı bölgeleri netleştirdi. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Nelsson'un ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle stoper bölgesine transfer yapılacağı konuşuluyor. CİMBOM İÇİN SERGİ RAMOS İDDİASI Galatasaraylılar sosyal medyada dünya yıldızı Victor Osimhen gibi ses getirecek bir transferden bahsediyor. Galatasaray’ın yıldız futbolcu Sergio Ramos’u kadrosuna katmak için kolları sıvadığı iddia edildi. Hatta Sergio Ramos’un Galatasaray’a gelmek için yeşil ışık yaktığı öne sürülüyor. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Sevilla macerası sonrasında yeni bir meydan okuma isteyen Sergio Ramos, herhangi bir kulüp ile anlaşma sağlayamamıştı. Yıldız futbolcunun Real Madrid’in teklifini de reddettiği belirtilmişti. İspanyol ekibi ile sözleşmesi biten Sergio Ramos şu anda serbest oyuncu statüsünde. İlgili Haberler Mauro Icardi'nin paylaşımı Wanda Nara'yı çıldırtacak! Johnny Deep göndermesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı Galatasaray'a Sivasspor'dan gözdağı videosu! Zorlu deplasman öncesi ürküten görüntü