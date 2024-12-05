Galatasaray'ın Valentin Rosier ısrarı! Beşiktaş'ın eski yıldızı gelmeye sıcak bakıyor

05 Aralık 2024 11:26 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 11:27

Süper Lig ve Avrupa'da hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray Ocak ayında nokta atış transferleri yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip öncelikli olarak sağ bek bölgesine takviye yapacak. Cimbom, Beşiktaş'ın eski yıldızı Valentin Rosier'ı gündemine aldı.

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray​ ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Victor Osimhen​ gibi dünya yıldızını kadrosunda tutmak isteyen sarı kırmızılılar ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

GALATASARAY'DAN SAĞ BEK HAMLESİ

Yönetim yaklaşık 2 aydır ara transfer dönemi için ciddi bir çalışma içindeydi. Teknik direktör Okan Buruk​'un raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmak için harekete geçilecek. Bu doğrultuda Galatasaray'ın ocak ayında en az 3 takviye yapacağı belirtildi. Cimbom'da sezon başında transfer edilen bazı isimlerin performansından memnun kalınmamıştı.

Galatasaray Ocak ayında nokta atışı transferler yaparak hem ligde hem Avrupa’da hedeflerine ulaşmak istiyor. Galatasaray'da bu noktada transfer beklenen bölgelerin başında ise sağ bek geliyor. Sarı kırmızılılar sezon başında Kopenhag'dan dev bir bonservis ücretiyle transfer ettiği Elias Jelert​'in performansından memnun kalmamıştı. 21 yaşındaki genç oyuncunun ara transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

VALENTİN ROSİER​ LİSTEDE

Galatasaray'ın, sağ bek transferi için Beşiktaş'ın eski yıldızı için devreye girdiği iddia edildi. Süper lig liderinin İspanya La Liga takımlarından Leganes forması giyen Valentin Rosier'i gündemine aldığı ileri sürüldü.

Sarı kırmızılıların, geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Fransız sağ beki bonservisiyle transfer etmeyi hedeflediği iddia edildi.

28 yaşındaki futbolcunun ise yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. 2020-21 sezonunda Rachid Ghezzal ile iyi uyum sağlayan ve Beşiktaş'ın şampiyonluğuna katkıda bulunan Rosier, 2 sene önce de Galatasaray'ın transfer listesindeydi. Sarı-kırmızılı ekip transfer için nabız yoklamıştı.