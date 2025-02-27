Galatasaray cephesinden Jose Mourinho'ya açıklama!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Galatasaray'da Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez, Portekizli çalıştırıcının sözleri için İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

UYGUNSUZ SÖZLER VURGUSU

Jose Mourinho hakkında konuşan Gomez, "3 yıl sonra İspanya'daki meslektaşlarımla sportif olmayan nedenlerle konuşuyorum. Tamamen uygunsuz sözler. Mourinho'nun sözlerini anlamıyorum. Ben bir insanım, maymun değilim. Bu konuda neden yorum yaptığını bilmiyorum. Elbette maçın önemi ve yoğunluğu nedeniyle birileri duygularını gösterdi, tıpkı yedek kulübesindekiler gibi ama Mourinho'nun sözlerinden memnun olmadığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.