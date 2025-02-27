İlkay Gündoğan ve Mateo Kovacic hayırlı olsun! Transferde ters köşe

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Mateo Kovacic ile İlkay Gündoğan müjdesi geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz transfer süreçleri yaşanırken, dış basın an itibarıyla hem Mateo Kovacic'i hem de İlkay Gündoğan'ı duyurdu. Manchester City'nin yıldızları resmen İstanbul yolunda.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a, Mateo Kovacic ile İlkay Gündoğan transferleri için Manchester City'den onay çıktı. Uzun zamandır Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan Mateo Kovacic ve İlkay Gündoğan ikilisi, Manchester City yönetimi tarafından gözden çıkarıldı! Sansasyonel sürece dair tüm detayları, dış basın resmen duyurdu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A MATEO KOVACIC İLE İLKAY GÜNDOĞAN TRANSFERLERİ

İtalyan basını flaş bir gelişme olarak duyurduğu haberde; yeni bir yapılanmaya giden Manchester City'nin bazı oyuncularla yolları ayırma kararı aldığını açıkladı. İlk olarak orta sahada büyük bir değişim tasarlayan İngiliz devi, 30 yaşındaki Mateo Kovacic'i göndermeye karar verdi. Haberde Mateo Kovacic için Fenerbahçe'nin oyuncuyla yakından ilgilendiği de belirtilirken, Jose Mourinho'nun da transferi çok istediği ayrıca ifade edildi. Halihazırda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan için ise İngiliz basını bir son dakika gelişmesi duyurdu ve deneyimli oyuncunun Galatasaray transferine onay verildiğini açıkladı. İlkay ile yöneticilik pozisyonu için görüşmek isteyen City, oyuncunun Türkiye'de forma giymesini ve daha sonra İngiltere'ye geri dönmesini istiyor.

FORM DURUMLARI

Kötü bir sezon geçiren Manchester City'de; Mateo Kovacic 32 maçta oynadı ve 5 gol ile 1 asist yaptı. Daha tecrübeli olan İlkay ise 37 mücadelede forma giyip, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.