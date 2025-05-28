Galatasaray dünyaca ünlü Portekizli oyuncuyu kadrosuna katıyor! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Sarı-kırmızılı ekip, transfer döneminde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, dünya çapında ses getiren bir yıldızı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İddialara göre, Cimbomun radarındaki isim, teklife yeşil ışık yaktı. İşte detaylar…

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamayacak ve doğrudan lig aşamasından başlayacak.

Devler Ligi'nde Liverpool, Barcelona, Arsenal, Real Madrid gibi büyük takımlarla karşılaşacak olan Aslan, transfer çalışmalarına şimdiden start verdi.



Yeni sezonda tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Galatasaray dünyaca ünlü oyuncu için kolları sıvadı. Dries Mertens'in vedası sonrası 10 numaraya kaliteli bir transfer yapmak isteyen yönetim, Bernardo Silva'yı gündemine aldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı-kırmızılı takım, 30 yaşındaki Portekizli oyuncunun transferi için görüşmelere başladı. Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Manchester City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva'ya 3+1 yıllık teklif sundu. Yıldız oyuncunun, bu teklifin ardından sarı-kırmızılı takımla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Transfer görüşmesini Dursun Özbek'in tam yetki verdiği İtalyan menajer Gardi'nin gerçekleştirdiği belirtildi.

GALATASARAY’A YEŞİL IŞIK!

Öte yandan çeşitli kaynaklar, Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Silva'nın Galatasaray'a yeşil ışık yakabileceği yazdı. Sarı-kırmızılı takım, Manchester devinin gelecek sezon kadroda düşünmediği oyuncu için net kararını vermesini bekliyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Portekizli yıldız, bu sezon beklentilerin altında kaldı. City formasıyla 49 maça çıkan Silva, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Başarılı oyuncu, 10 numaranın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor.