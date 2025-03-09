Galatasaray-Fenerbahçe derbisi berabere bitti!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki heyecanlı derbide kazanan çıkmadı. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki zorlu maç 1-1 sona erdi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynandı. Galatasaray Petrol Ofisi'nin Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni ağırladığı maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

DERBİDEN ANLAR

63. dakikada Fenerbahçe Petrol Ofisi öne geçti. Hücum yönünün solunda rakip yarı sahanın ortasından kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde Cox'un önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

71. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışından uzak mesafeden kaleyi cepheden gören noktadan Usme'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.



Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 49'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. 37 puanlı Galatasaray ise 5. sırada yer alıyor.

Saha: Florya Metin Oktay Tesisleri

Hakemler: Sercan Yılmaz, Erol Ernek, Ertuğrul Konak.

Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Ecem Cumert, Eda Karataş, Kristoffersen, Laura, Ecem Esen, Bakarandze (Dk. 58 Usme), Ebru Topçu, Sabastine, Diallo (Dk. 46 Arzu Karabulut), Manga.

Fenerbahçe Petrol Ofisi: Munteanu, Busem Şeker, Plummer, Yaşam Göksu, Van Eynde (Dk. 34 İpek Kaya), Otu, Ece Türkoğlu, Cox (Dk. 81 Alkhovik), Marta (Dk. 81 Ümran Özev), Borgella, Yağmur Uraz (Dk. 89 İrem Eren).

Goller: Dk. 63 Cox (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 71 Usme (Galatasaray Petrol Ofisi).

Sarı kartlar: Dk. 70 İpek Kaya (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 90+4 Eda Karataş, Dk. 90+5 Ecem Cümert (Galatasaray Petrol Ofisi).