Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi berabere bitti!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki heyecanlı derbide kazanan çıkmadı. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki zorlu maç 1-1 sona erdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi berabere bitti!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 17:28

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynandı. Galatasaray Petrol Ofisi'nin Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni ağırladığı maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

DERBİDEN ANLAR

63. dakikada Fenerbahçe Petrol Ofisi öne geçti. Hücum yönünün solunda rakip yarı sahanın ortasından kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde Cox'un önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

71. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışından uzak mesafeden kaleyi cepheden gören noktadan Usme'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 49'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. 37 puanlı Galatasaray ise 5. sırada yer alıyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kazanan çıkmadı

Saha: Florya Metin Oktay Tesisleri
Hakemler: Sercan Yılmaz, Erol Ernek, Ertuğrul Konak.
Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Ecem Cumert, Eda Karataş, Kristoffersen, Laura, Ecem Esen, Bakarandze (Dk. 58 Usme), Ebru Topçu, Sabastine, Diallo (Dk. 46 Arzu Karabulut), Manga.
Fenerbahçe Petrol Ofisi: Munteanu, Busem Şeker, Plummer, Yaşam Göksu, Van Eynde (Dk. 34 İpek Kaya), Otu, Ece Türkoğlu, Cox (Dk. 81 Alkhovik), Marta (Dk. 81 Ümran Özev), Borgella, Yağmur Uraz (Dk. 89 İrem Eren).
Goller: Dk. 63 Cox (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 71 Usme (Galatasaray Petrol Ofisi).
Sarı kartlar: Dk. 70 İpek Kaya (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 90+4 Eda Karataş, Dk. 90+5 Ecem Cümert (Galatasaray Petrol Ofisi).

Sıkça Sorulan Sorular

ERKEKLERDE DERBİ NASIL SONUÇLANMIŞTI?
Trendyol Süper Lig'deki derbi de 0-0 berabere bitmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'da Şenol Güneş depremi! Başkan Ertuğrul Doğan'dan kritik ayrılık kararı
Nuri Şahin yeniden Süper Lig'e dönüyor! İstanbul devinde sürpriz gelişme
ETİKETLER
#ayakkabı üretimi
#Galatasaray futbol maçı
#payas
#petrol ofisi
#Fenerbahçe Derbisi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.