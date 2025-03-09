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 | Suat Vilgen

Slavko Vincic'e bir büyük görev daha! Dev maça atandı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Sloven hakem Vincic bu kez de Devler Ligi'ndeki Alman derbisine atandı.

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Slavko Vincic'e bir büyük görev daha! Dev maça atandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 13:21

Süper Lig'de önceki hafta oynanan ve 0-0 sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Slavko Vincic kritik bir maça daha atandı. UEFA Vincic'i, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynanacak Alman eşleşmesine atadı.

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇTA?

İki ekip sarasında Allianz Arena'da oynanan turun ilk ayağını Bayern Münih sahasında 3-0 kazanarak çeyrek final için büyük bir avantaj sağlamıştı. Rövanş müsabakası 11 Mart Salı günü Leverkusen'in ev sahipliğinde Bay Arena'da TSİ 23:00'te başlayacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

SLAVKO VİNCİC KİMDİR?
Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 tarihinde Slovenya’da dünyaya geldi. 2010 yılından itibaren FIFA kokartlı olan Vincic, uluslararası birçok arenada maç yönetti. 2012 yılında düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Damir Skomina’nın ekibinde ek yardımcı hakem olarak görev yapan Vincic, 2020 yıllarda ise Avrupa futbolunun gözde hakemlerinden birisi oldu. Vincic, 2023-2024 sezonunda Real Madrid ve Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. 2020 yılında Bosna Hersek’te fuhuş ve uyuşturucu şebekesine yönelik yapılan polis soruşturmasında yanlışlıkla tutuklanırken kısa süre sonra serbest kaldı. Slavko Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yanı sıra 2024-2025 sezonunda ülkesi Slovenya dışında Suudi Arabistan Ligi, Yunanistan Ligi, Şampiyonlar Ligi, Uluslar Ligi’nde görevler aldı.
ETİKETLER
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#Slavko Vincic
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