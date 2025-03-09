Slavko Vincic'e bir büyük görev daha! Dev maça atandı

SLAVKO VİNCİC KİMDİR?

Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 tarihinde Slovenya’da dünyaya geldi. 2010 yılından itibaren FIFA kokartlı olan Vincic, uluslararası birçok arenada maç yönetti. 2012 yılında düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Damir Skomina’nın ekibinde ek yardımcı hakem olarak görev yapan Vincic, 2020 yıllarda ise Avrupa futbolunun gözde hakemlerinden birisi oldu. Vincic, 2023-2024 sezonunda Real Madrid ve Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. 2020 yılında Bosna Hersek’te fuhuş ve uyuşturucu şebekesine yönelik yapılan polis soruşturmasında yanlışlıkla tutuklanırken kısa süre sonra serbest kaldı. Slavko Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yanı sıra 2024-2025 sezonunda ülkesi Slovenya dışında Suudi Arabistan Ligi, Yunanistan Ligi, Şampiyonlar Ligi, Uluslar Ligi’nde görevler aldı.