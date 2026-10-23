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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 21:30

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB maç kadrosu ilk 11’de kimler olacak?

GS FB muhtemel 11 kadrolar belli oldu! Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinde karşı karşıya gelecek. 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park’ta oynanacak mücadele, iki takımın ligdeki konumu ve şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyor. Saat 21.30’da başlayacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, dijital yayın platformu TOD üzerinden de takip edilebilecek. Mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı ve Merkez Hakem Kurulu’nun hakem görevlendirmesi de netleşti. GS FB maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu.

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 TGRT Haber
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Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB maç kadrosu ilk 11’de kimler olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 21:30

derbisi için geri sayım sürerken futbolseverlerin gözü 26 Ekim Pazartesi akşamı ’ta oynanacak mücadeleye çevrildi. ’in 9. haftasında yapılacak karşılaşma saat 21.30’da başlayacak ve beIN SPORTS 1’den canlı olarak yayınlanacak. Sezonun ilk derbisi öncesinde iki takım da Avrupa karşılaşmalarının ardından hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 19 puanla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray ile 16 puanla üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe arasındaki mücadele, puan tablosundaki dengeler açısından da önem taşıyor. Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11 kimler var? İşte GS FB muhtemel 11 ve maçın yayın detayları…

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB maç kadrosu ilk 11’de kimler olacak?

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki sezonun ilk derbisi 26 Ekim Pazartesi akşamı RAMS Park'ta oynanacak.
GS FB muhtemel 11! Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Ligde 19 puanla lider olan Galatasaray ile 16 puanla üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe arasındaki mücadele, puan tablosundaki dengeler açısından önem taşıyor.
Derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek.
Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa maçlarının ardından hazırlıklarını sürdürüyor.
Resmi ilk 11'ler maç saatine yaklaştıkça açıklanacak.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

DERBİ HEYECANI BAŞLADI

Trendyol Süper Lig’in 9. haftası, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki sezonun ilk derbisine sahne olacak. Sarı-kırmızılı ekibin sahasında, RAMS Park’ta oynanacak mücadele 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak. İki ezeli rakip, lig maratonunda kritik bir dönemde karşı karşıya gelirken maçın sonucu şampiyonluk yarışındaki puan tablosunu doğrudan etkileyebilecek. Galatasaray, geride kalan sekiz haftada topladığı 19 puanla liderliğini sürdürürken Fenerbahçe 16 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İki ekip arasındaki üç puanlık fark, derbinin önemini artırıyor.

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB maç kadrosu ilk 11’de kimler olacak?

Avrupa maçlarının ardından hazırlıklarına devam eden iki takımda da karşılaşma öncesindeki çalışmalar sürüyor. Galatasaray, kendi sahasında oynayacağı mücadelede liderlik koltuğunu korumak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe ise deplasmanda alacağı sonuçla puan farkını kapatmak ve zirve yarışındaki konumunu güçlendirmek istiyor. Üç puanın yanı sıra takımların moral ve motivasyonu açısından da önem taşıyan derbide, teknik ekiplerin tercihleri ve maç öncesinde açıklanacak resmi kadrolar merakla bekleniyor.

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB maç kadrosu ilk 11’de kimler olacak?

Karşılaşmanın hakem kadrosu da belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’nun görevlendirmesine göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, kariyerinde üçüncü kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide düdük çalacak.

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB maç kadrosu ilk 11’de kimler olacak?

GS FB MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak. RAMS Park’ın ev sahipliği yapacağı mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Derbiyi televizyondan takip edemeyen futbolseverler ise TOD platformu üzerinden dijital yayına erişebilecek. Karşılaşmanın yayın bilgileriyle birlikte maçın başlama saati de belli olurken taraftarların gözü pazartesi akşamındaki mücadeleye çevrildi.

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB maç kadrosu ilk 11’de kimler olacak?

Sezonun ilk derbisi öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa maçlarının ardından hazırlıklarını sürdürüyor. Ligdeki puan tablosunda iki takım arasında üç puan bulunması, karşılaşmanın önemini artıran unsurlar arasında yer alıyor. Galatasaray 19 puanla liderliğini korurken Fenerbahçe 16 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Maçın ardından oluşacak puan tablosu, iki takımın ligdeki konumu bakımından önem taşıyacak. İlk 11’lerin ise maç saatine yaklaşıldığında resmi olarak açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park’ta oynanacak mücadelede ev sahibi olmanın avantajıyla sahaya çıkacak. Fenerbahçe ise deplasmanda puan mücadelesi verecek. Resmi kadrolar maç saatine yaklaşıldığında açıklanacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi muhtemel ilk 11’ler şöyledir:

Galatasaray muhtemel 11’i:

Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Victor Osimhen. 

Fenerbahçe muhtemel 11’i:

Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Peprah Oppong, Archie Brown, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku. 

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB maç kadrosu ilk 11’de kimler olacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE PUAN DURUMLARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de geride kalan sekiz maçta elde ettiği sonuçlarla 19 puana ulaştı ve liderlik koltuğunda yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmalarda altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Sezonun ilk derbisine kendi sahasında çıkacak olan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında alacağı sonuçla ligdeki konumunu korumak için mücadele edecek. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma, lider ekibin puan tablosundaki yerini sürdürmesi bakımından önem taşıyor.

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11! GS FB maç kadrosu ilk 11’de kimler olacak?

Fenerbahçe ise ligde oynadığı sekiz maçta beş galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak 16 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip, puan tablosunda üçüncü sırada bulunuyor. Galatasaray ile arasındaki üç puanlık fark nedeniyle derbi, Fenerbahçe açısından da kritik bir karşılaşma niteliği taşıyor.

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#galatasaray
#fenerbahçe
#trendyol süper lig
#Atilla Karaoğlan
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