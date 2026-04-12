Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor kalan maçları! Zirve yarışında son karşılaşmalar

Süper Lig’de 29. haftada zirve mücadelesi veren ekipler sahne aldı. Galatasaray SK, Fenerbahçe SK ve Trabzonspor arasındaki şampiyonluk yarışında kalan karşılaşmalar da netleşti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un kalan maçları hangi takımlarla?

GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 22:37

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile 1-1 eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla son üç maçta ikinci kez puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 68 puanla liderliğini korudu. Galatasaray’ın en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2’ye geriledi. Fenerbahçe, Kayserispor karşısında rahat bir galibiyet elde etti. Trabzonspor ise Alanyaspor deplasmanından 1 puanla döndü.

  1. Galatasaray: 68 puan
  2. Fenerbahçe: 66 puan
  3. Trabzonspor: 64 puan
GALATASARAY FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR KALAN MAÇLARI

30. haftada Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u sahasında ağırlayacak.

Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında mücadele edecek.

Trabzonspor ise evinde İstanbul Başakşehir FK ile karşılaşacak.

Şampiyonluk yarışının 31. haftasında oynanacak kritik derbide Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Aynı haftada Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında sahaya çıkacak.

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir’i ağırlayacakken Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Galatasaray ise Samsunspor deplasmanında puan arayacak.

33. haftada ise önemli bir mücadele oynanacak; Trabzonspor, Beşiktaş JK deplasmanında sahne alacak. Galatasaray İstanbul’da Antalyaspor’u konuk edecek, Fenerbahçe ise Konyaspor deplasmanında mücadele verecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR SON MAÇLARI KİMLE?

Sezonun son haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor’u sahasında ağırlayacak. Galatasaray, Kasımpaşa SK deplasmanında sahaya çıkacak. Trabzonspor ise iç sahada Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

