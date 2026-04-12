Galatasaray Kocaelispor maç sonucu kaç kaç? Galatasaray yenildi mi?

Galatasaray, Kocaelispor karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşayarak rakibiyle 1-1 eşit kaldı ve zirve yarışında darbe aldı.
Cimbom, 30. dakikada Leroy Sané’nin golüyle öne geçerken ilk devre 1-0’lık üstünlükle kapandı.
İkinci yarıda eşitlik için yüklenen Körfez temsilcisi, aradığı golü 72. dakikada buldu.
Hırvat golcü Bruno Petković’in kaydettiği gol, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta soğuk duş etkisi yarattı.
Kalan bölümde sarı-kırmızılıların baskısı sonuç getirmedi ve Aslan, şampiyonluk yolunda hayati 2 puan yitirdi.
Ligde sahasında 4 maç aradan sonra puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılar toplam puanını 68’e çıkardı ve sezonun bitimine 5 hafta kala ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki fark 2 puana indi.
Dört maçtır galibiyet elde edemeyen Kocaelispor ise puanını 35’e taşıdı.