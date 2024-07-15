Galatasaray Fransız yıldız Adrien Rabiot'un peşinde!

15 Temmuz 2024 06:03 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 06:04

Josef de Souza eski takımı Vasco da Gama'ya transfer oldu!

Josef de Souza eski takımı Vasco da Gama'ya transfer oldu!

Fransa Milli Takımı ile EURO 2024'te forma giyen Adrien Rabiot, Juventus'un sözleşme yenileme teklifine cevap vermedi.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Juventus'un Fransız futbolcuya 2 yıllık 7.5 milyon euro teklif ettiği ancak Rabiot'un bu teklife cevap vermediği öne sürüldü.

Ayrıca haberde Avrupa'dan birçok takımın Rabiot ile ilgilendiği ve bu takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 35 resmi maça çıkan Rabiot, bu mücadelelerde 5 gol atıp, 3 asistlik katkı sağladı.