Galatasaray Fransız yıldız Adrien Rabiot'un peşinde!
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
15 Temmuz 2024 06:03 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 06:04
EURO 2024'te Fransa forması giyen Adrien Rabiot'un Juventus'un 7.5 milyon euro ve 2 yıllık kontrat teklifine henüz cevap vermediği kaydedildi. Ayrıca Avrupa'dan birçok teklif alan 29 yaşındaki yıldız için Galatasaray'ın da devrede olduğu öne sürüldü.
Fransa Milli Takımı ile EURO 2024'te forma giyen Adrien Rabiot, Juventus'un sözleşme yenileme teklifine cevap vermedi.
La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Juventus'un Fransız futbolcuya 2 yıllık 7.5 milyon euro teklif ettiği ancak Rabiot'un bu teklife cevap vermediği öne sürüldü.
Ayrıca haberde Avrupa'dan birçok takımın Rabiot ile ilgilendiği ve bu takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 35 resmi maça çıkan Rabiot, bu mücadelelerde 5 gol atıp, 3 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: TGRT Haber