Galatasaray-Gençlerbirliği maçının VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray ile Gençlerbirliği, bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz yapacak. Mücadelede 4. hakem ise Erdem Mertoğlu olacak.

VAR BELLİ OLDU

Galatasaray - Gençlerbirliği maçının VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na AVAR'da Anıl Usta eşlik edecek.