Galatasaray Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de karşılaşacaklar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bu akşamın maç programına göre Galatasaray Gençlerbirliği maçı bugün oynanacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan GS, 29 puan topladı. Bu akşam rakibini yenmek isteyen Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile olan maçı beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.