Galatasaray Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de karşılaşacaklar

Bu akşamın maç programına göre Galatasaray Gençlerbirliği maçı bugün oynanacak.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan GS, 29 puan topladı. Bu akşam rakibini yenmek isteyen Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile olan maçı beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.