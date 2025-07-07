Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına İstanbul'da başladı. Fernando Muslera'nın ayrılmasından sonra kaleci transferi için arayışta olan sarı kırmızılılar, geçen sezon attığı gollerle şampiyonluğun mimarlarından olan Victor Osimhen için de görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılar, Nijeryalı yıldızı yeniden transfer edip sezon öncesi kampa bir an önce getirmeyi planlıyor.

GALATASARAY GOLCÜSÜNE KAVUŞUYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı. Kızlarının velayet davası için kulüpten özel izin alarak bir süre daha ülkesi Arjantin'de kalan Mauro Icardi geri dönüyor. Arjantin basını, Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihini açıkladı.

America TV'deki Lape Club Social programında açıklamalarda bulunan Arjantinli gazeteci Leo Paradizo, "Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki izni sona erdi. 1 Temmuz'da rapor vermesi gerekiyordu ve bu kişisel durum nedeniyle bir hafta daha uzatmak için özel izin istedi. Maksimum zaman sınırı 7 Temmuz oldu. Mauro Icardi, takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapacak" dedi.

YARIN ANTRENMANA ÇIKACAK

Mauro Icardi'nin pazartesi günü İstanbul'da olması, salı günü ise Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana çıkması bekleniyor.

SEZONU KAPATTIRAN SAKATLIK!

Arjantinli yıldız, geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Icardi'nin göstereceği performans merakla bekleniyor.