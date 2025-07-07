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 | Onur Kaya

Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Geçen sezonun gol kralı Victor Osimhen'i yeniden kadrosuna katabilmek için transferde yoğun mesai harcayan Galatasaray nihayet golcüsüne kavuşuyor.

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Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
KAYNAK:
Webaslan
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 08:37
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 08:44

Son şampiyon , yeni sezon çalışmalarına İstanbul'da başladı. Fernando Muslera'nın ayrılmasından sonra kaleci transferi için arayışta olan sarı kırmızılılar, geçen sezon attığı gollerle şampiyonluğun mimarlarından olan için de görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılar, Nijeryalı yıldızı yeniden edip sezon öncesi kampa bir an önce getirmeyi planlıyor.

Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

GALATASARAY GOLCÜSÜNE KAVUŞUYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı. Kızlarının velayet davası için kulüpten özel izin alarak bir süre daha ülkesi Arjantin'de kalan Mauro Icardi geri dönüyor. Arjantin basını, Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihini açıkladı.

Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

America TV'deki Lape Club Social programında açıklamalarda bulunan Arjantinli gazeteci Leo Paradizo, "Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki izni sona erdi. 1 Temmuz'da rapor vermesi gerekiyordu ve bu kişisel durum nedeniyle bir hafta daha uzatmak için özel izin istedi. Maksimum zaman sınırı 7 Temmuz oldu. Mauro Icardi, takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapacak" dedi.

Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

YARIN ANTRENMANA ÇIKACAK

Mauro Icardi'nin pazartesi günü İstanbul'da olması, salı günü ise Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana çıkması bekleniyor.

Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

SEZONU KAPATTIRAN SAKATLIK!

Arjantinli yıldız, geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Icardi'nin göstereceği performans merakla bekleniyor.

Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

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ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#victor osimhen
#Mauro Icardi
#Sezon Başlangıcı
#Mauro Icardi
#Sezon Başlangıcı
#Spor
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