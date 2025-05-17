Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Galatasaray camiasında heyecanlı bekleyiş

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattıktan sonra tedavisi için Arjantin’de bulunduğu süreçten dönerek İstanbul’a geliyor. Avrupa Ligi’nde Tottenham maçında çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve ameliyat olan 32 yaşındaki golcü, kız arkadaşı China Suarez ile birlikte Trendyol Süper Lig’de oynanacak Bellona Kayserispor maçını tribünden takip edecek.

Galatasaray’ın Arjantinli yıldız santrforu Mauro Icardi, 2024-2025 sezonunun ilk yarısında Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan maçta yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu erkenden kapatmıştı.

Ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecini ülkesi Arjantin ve İtalya’nın Milano kentinde sürdüren 32 yaşındaki golcü, şampiyonluğun belli olacağı Galatasaray-Kayserispor maçı için İstanbul’a geri dönüyor.

TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK!

Kız arkadaşı China Suarez ile birlikte Trendyol Süper Lig’de Bellona Kayserispor ile oynanacak kritik maçı tribünden takip etmesi beklenen Icardi, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturdu.

Daha önce ligdeki Fenerbahçe derbisi için de İstanbul’a gelip taraftarlarla kucaklaşan ve moral bulan yıldız futbolcunun, Galatasaray’ın olası şampiyonluk kutlamalarına da katılması planlanıyor.

Icardi’nin, sakatlık sonrası toparlanma sürecini tamamlayarak yeni sezonun hazırlık kampına tam hazır şekilde katılmayı hedeflediği belirtiliyor.