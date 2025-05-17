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 | Emir Yücel

Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Galatasaray camiasında heyecanlı bekleyiş

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattıktan sonra tedavisi için Arjantin’de bulunduğu süreçten dönerek İstanbul’a geliyor. Avrupa Ligi’nde Tottenham maçında çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve ameliyat olan 32 yaşındaki golcü, kız arkadaşı China Suarez ile birlikte Trendyol Süper Lig’de oynanacak Bellona Kayserispor maçını tribünden takip edecek.

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Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Galatasaray camiasında heyecanlı bekleyiş
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 15:48

Galatasaray’ın Arjantinli yıldız santrforu Mauro Icardi, 2024-2025 sezonunun ilk yarısında Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan maçta yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu erkenden kapatmıştı.

Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Galatasaray camiasında heyecanlı bekleyiş

Ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecini ülkesi Arjantin ve İtalya’nın Milano kentinde sürdüren 32 yaşındaki golcü, şampiyonluğun belli olacağı Galatasaray-Kayserispor maçı için İstanbul’a geri dönüyor.

Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Galatasaray camiasında heyecanlı bekleyiş

TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK!

Kız arkadaşı China Suarez ile birlikte Trendyol Süper Lig’de Bellona Kayserispor ile oynanacak kritik maçı tribünden takip etmesi beklenen Icardi, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturdu.

Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Galatasaray camiasında heyecanlı bekleyiş

Daha önce ligdeki Fenerbahçe derbisi için de İstanbul’a gelip taraftarlarla kucaklaşan ve moral bulan yıldız futbolcunun, Galatasaray’ın olası şampiyonluk kutlamalarına da katılması planlanıyor.

Mauro Icardi İstanbul'a geliyor! Galatasaray camiasında heyecanlı bekleyiş

Icardi’nin, sakatlık sonrası toparlanma sürecini tamamlayarak yeni sezonun hazırlık kampına tam hazır şekilde katılmayı hedeflediği belirtiliyor.

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#Futbol
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