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Son Dakika | Galatasaray Hahim Ziyech ile sözleşmeyi karşılıklı olarak fesh etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: İHA
29 Ocak 2025 23:52 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 23:56
Son Dakika | Galatasaray Hahim Ziyech ile sözleşmeyi karşılıklı olarak fesh etti!

Son dakika haberine göre Galatasaray, Faslı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sona erdirdi.

Son dakika haberine göre Galatasaray, Hakim Ziyech'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

 

İşte o açıklama:

KARİYER PERFORMANSI

Faslı yıldız isim Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı forma ile 34 maça çıkarken 8 gol attı 5 asist üretmeyi başardı.

Galatasaray'da ayrılık vakti: Hakim Ziyech imzaya gidiyor | TGRT Haber

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Kaynak: İHA

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