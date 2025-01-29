Son Dakika | Galatasaray Hahim Ziyech ile sözleşmeyi karşılıklı olarak fesh etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: İHA
29 Ocak 2025 23:52 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 23:56
Son dakika haberine göre Galatasaray, Faslı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sona erdirdi.
Son dakika haberine göre Galatasaray, Hakim Ziyech'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
İşte o açıklama:
KARİYER PERFORMANSI
Faslı yıldız isim Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı forma ile 34 maça çıkarken 8 gol attı 5 asist üretmeyi başardı.
Kaynak: İHA