29 Ocak 2025 22:28 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 22:33

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Fransız ekibi Rennes kulübünün radarına girdiği iddia edildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde son maçında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Foot Mercato'nun yaptığı habere göre; Fransa Ligue 1 takımı Rennes, Alexander Djiku ile ilgileniyor. Transfer döneminin sonuna kadar bir teklif yapılabilir.

Ayrıca haberde; Fenerbahçe'nin Alexander Djiku için gelecek teklifleri dinlemeye açık olduğu ve uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına izin verilebileceği ifade edildi.

30 yaşındaki Ganalı stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta forma giydi.