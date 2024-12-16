Galatasaray Hakim Ziyech krizi yaşıyor!
Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçı olan Galatasaray-Trabzonspor maçında ev sahibi takım adına ilginç bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'e ulaşılamıyor.
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımda maç öncesi Ziyech krizi yaşanıyor. Faslı yıldızın Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayacağı kendisine bildirilmesinin ardından ipler tamamen koptu.
Trabzonspor karşılaşmasının geniş kadrosunda olmadığını öğrenen Hakim Ziyech'in çok sinirlendiği ve bu nedenle tesislere bile gelmediği öğrenildi.
Faslı oyuncuya ulaşmaya çalışan sarı-kırmızılı yetkililer, Ziyech'in telefonuna ulaşamadı. Son dakika sakatlık olması durumunda kadroya dahil edilebilecek Ziyech, tesislere gelmeyerek Okan Buruk'un elini kolunu bağladı.
SEZON KARNESİ
Hakim Ziyech, Galatasaray forması altında bu sezon 11 maçta görev alırken 1 asist üretebildi.