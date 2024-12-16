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Galatasaray Hakim Ziyech krizi yaşıyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 17:46 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 17:50
Galatasaray Hakim Ziyech krizi yaşıyor!

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçı olan Galatasaray-Trabzonspor maçında ev sahibi takım adına ilginç bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'e ulaşılamıyor.

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray​ evinde Trabzonspor​'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımda maç öncesi Ziyech krizi yaşanıyor. Faslı yıldızın Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayacağı kendisine bildirilmesinin ardından ipler tamamen koptu.

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Trabzonspor karşılaşmasının geniş kadrosunda olmadığını öğrenen Hakim Ziyech​'in çok sinirlendiği ve bu nedenle tesislere bile gelmediği öğrenildi.

Faslı oyuncuya ulaşmaya çalışan sarı-kırmızılı yetkililer, Ziyech'in telefonuna ulaşamadı. Son dakika sakatlık olması durumunda kadroya dahil edilebilecek Ziyech, tesislere gelmeyerek Okan Buruk'un elini kolunu bağladı.

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SEZON KARNESİ

Hakim Ziyech, Galatasaray forması altında bu sezon 11 maçta görev alırken 1 asist üretebildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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