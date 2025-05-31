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 | Emir Yücel

Galatasaray harekete geçti! Okan Buruk'a dev zam

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak sezonu iki kupayla bitiren Galatasaray yeniden tarih yazdı. Gösterilen başarılı performans ve kupalar sonrasında Galatasaray yönetimi harekete geçti. Rekorları alt üst eden sarı-kırmızılılar, başarının en büyük mimarlarından olan teknik direktör Okan Buruk'un maaşında büyük bir zam yaptı.

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Galatasaray harekete geçti! Okan Buruk'a dev zam
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 10:36

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, sezonun son maçını da kazanarak ligi 95 puanla tamamladı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 3. kez zafere ulaşırken, 5. yıldızı da ezeli rakiplerinden önce takmayı başardı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, 2024-2025 sezonunu çifte kupayla kapatarak unutulmaz bir dönemi daha geride bırakmış oldu.

Galatasaray harekete geçti! Okan Buruk'a dev zam

AVRUPA'DA BAŞARI İSTİYOR!

Son üç sezonda Galatasaray'ın başında kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, dün bir kez daha kutladıkları şampiyonluk sonrası takımıyla gurur duyduğunu belirterek, artık hedeflerinin Avrupa'da başarı olduğunu söyledi. Direkt katılacakları Şampiyonlar Ligi'nde kendilerini kanıtlamak istediklerini belirten Buruk, "Taraftarımızı mutlu edecek bir sezon geçireceğiz.

Galatasaray harekete geçti! Okan Buruk'a dev zam

Tüm camia yeni hedeflere kenetlenirken bir kez daha ben ve oyuncularım bu armanın başarısı için elimizden geleni yapacağız.''

OKAN BURUK'A DEV ZAM!

Galatasaray yönetimi, kulübün tarihene geçen Okan Buruk için flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sezon başında 2 yıllık kontrat imzalayan başarılı çalıştırıcının ücreti yüzde 200 artırılarak 110 milyon 250 bin TL'ye çıkarılmıştı.

Galatasaray harekete geçti! Okan Buruk'a dev zam

2025-2026 sezonu için ise bu rakamın gözden geçirileceği belirtilmişti.

YENİ MAAŞI BELLİ OLDU!

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkacak olan şampiyon hocanın ücretinin revize edilerek 4 milyon Euro'ya (178 milyon TL) yükseltileceği öğrenildi.

Galatasaray harekete geçti! Okan Buruk'a dev zam

2022-2023 sezonu öncesi takımın başına geçen Buruk, 3 sezonda toplam 5 kez şampiyonluk yaşadı.

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ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
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#süper lig
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#okan buruk
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#türk futbol
#başarı
#Maaş Arttırma
#Spor
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