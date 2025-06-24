Galatasaray için flaş iddia! Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı için harekete geçildi

Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa hedefleri için yıldız isimlerin nabzını yokluyor. Cimbom, Atletico Madrid'in tecrübeli futbolcusu için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Victor Osimhen’i kadroda tutmak isteyen Galatasaray, Leroy Sane'yi takıma katarak büyük ses getirdi. Cimbom Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için iddialı isimlere yöneliyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.

GALATASARAY CİDDİ İLGİLENİYOR

Tuttomercato'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takım, Atletico Madrid forması giyen Rodrigo de Paul ile ilgileniyor. Haberde Galatasaray'ın Arjantinli yıldızla ciddi şekilde ilgilendiği ve kısa süre içinde teklif yapmayı düşündüğü yazıldı. De Paul ile Aslan'ın yanı sıra Milan, Udinese ve Suudi Arabistan kulüpleri de ilgileniyor.



MAAŞ İNDİRİMİ TALEBİ

Oyuncuyu kadrosunda tutmak isteyen Atletico Madrid'in maaş indirimi talebinde bulunduğu ancak Arjantinli yıldızın buna yanaşmadığı aktarıldı.



De Paul, yüksek maaş talebi sebebiyle gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü kaydedildi. Haberin detayında en istekli kulübün Galatasaray olduğu ifade edilirken, somut hamlelerin kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Atletico Madrid'de geçen sezon 53 maça çıkan De Paul, 3 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

