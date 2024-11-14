Galatasaray ile Fenerbahçe Dybala için karşı karşıya! Yılın en büyük transfer çalımı olabilir

14 Kasım 2024 10:00 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:01

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de kayıpsız ilerlemek isteyen Galatasaray dünyaca ünlü yıldızları listeye aldı. Cimbom'un, Fenerbahçe'nin ilgilendiği 31 yaşındaki Paulo Dybala için nabız yoklayacağı iddia edildi. İki ezeli rakip transferde karşı karşıya gelebilir. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha!

Son dakika: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha!

Süper Lig’de yoluna namağlup devam eden ve UEFA Avrupa Ligi’nde kritik maçlara imza atan Galatasaray dünyaca ünlü yıldızların peşinde. Golcü Victor Osimhen'i kadrosuna katarak Avrupa’da büyük ses getiren sarı-kırmızılı ekip Fenerbahçe’nin ilgilendiği bir yıldız oyuncuyu gündemine aldı.Cimbom Mertens’in sezon sonu sözleşmesini göz önüne alarak transferde nokta atışı yapmak istiyor.

GALATASARAY İÇİN DYBALA İDDİASI

İtalya Ligi Serie A'da istediği konumda olmayan Roma krizlerle boğuşuyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre takımın yıldız isimlerinden Paulo Dybala, çok sık teknik direktör değişimleri sonrası Roma'dan ayrılık kararı aldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin de Dybala’nın peşine düştüğü iddia edildi. Devre arası transfer dönemi için golcü bir hücum oyuncusu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, yıldız bir oyuncu için harekete geçti. Galatasaray’ın da dünyaca ünlü oyuncuyu transfer etmek istediği öne sürüldü. Ezeli rakipler Dybala için karşı karşıya gelebilir.

BİR DİĞER ALTERNATİF İSİM JOHN ARIAS

Öte yandan yaz transfer döneminde Okan Buruk'un ve Galatasaray yönetiminin çok istediği Jhon Arias da gündemden düşmedi.

Yaz transfer döneminde kulübünün inadını kıramayan sarı-kırmızılı yönetim, bu transfer için de ısrarını sürdürüyor. Cimbom, kulübüyle de ortak bir noktada buluşulması halinde bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.