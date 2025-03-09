Galatasaray Inaki Pena için Barcelona'ya resmi teklif yaptı! İşte sürpriz bonservis bedeli

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrasında Inaki Pena isteniyor. Sezon sonunda Fernando Muslera'nın ayrılmasına olumlu bakan Galatasaray yönetimi, daha genç ve daha formda olan Inaki Pena için Barcelona ile transfer görüşmelerine başladı.

GALATASARAY'DA FERNANDO MUSLERA SONRASINDA INAKI PENA TRANSFERİ

Fernando Muslera'dan sonra yine yabancı bir kaleci hamlesi yapan Galatasaray, Inaki Pena ile uzun vadeli bir proje planlıyor. Aynı Uruguaylı kaleci gibi yıllarca Galatasaray kalesini koruyacak bir ismi transfer etmek isteyen yönetim, Inaki Pena için Barcelona'ya 10 milyon Euro bonservis teklif etti! İspanyol basınının duyurduğu habere göre; Barcelona'da yedek kalan Pena ayrılmak istiyor ve an itibarıyla da en ciddi aday Galatasaray.

BARCELONA TEKLİFİ KABUL ETMEYİ PLANLIYOR

2026 yazında sözleşmesi bitecek olan Pena için 10 milyon Euroluk teklifi yeterli gören Barcelona yönetimi, sportif direktör Deco'nun son kararı vermesini bekliyor. 26 yaşındaki kaleci, bu sezon 22 kez forma giydi ve 25 gol yedi.