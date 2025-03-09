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Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray Inaki Pena için Barcelona'ya resmi teklif yaptı! İşte sürpriz bonservis bedeli

Fernando Muslera'nın ayrılığına hazırlanan Galatasaray, Inaki Pena için Barcelona'ya resmi teklif sundu. Fernando Muslera sonrasında kaleyi Inaki Pena'ya emanet etmek isteyen Galatasaray, İspanyol eldiven için transfer sürecini resmen başlattı.

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Galatasaray Inaki Pena için Barcelona'ya resmi teklif yaptı! İşte sürpriz bonservis bedeli
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 20:29

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrasında Inaki Pena isteniyor. Sezon sonunda Fernando Muslera'nın ayrılmasına olumlu bakan Galatasaray yönetimi, daha genç ve daha formda olan Inaki Pena için Barcelona ile transfer görüşmelerine başladı.

Galatasaray'ın Muslera'dan sonraki kalecisi belli oluyor! | Goal.com Türkçe

GALATASARAY'DA FERNANDO MUSLERA SONRASINDA INAKI PENA TRANSFERİ

Fernando Muslera'dan sonra yine yabancı bir kaleci hamlesi yapan Galatasaray, Inaki Pena ile uzun vadeli bir proje planlıyor. Aynı Uruguaylı kaleci gibi yıllarca Galatasaray kalesini koruyacak bir ismi transfer etmek isteyen yönetim, Inaki Pena için Barcelona'ya 10 milyon Euro bonservis teklif etti! İspanyol basınının duyurduğu habere göre; Barcelona'da yedek kalan Pena ayrılmak istiyor ve an itibarıyla da en ciddi aday Galatasaray.

The Real Reason Why Iñaki Peña Doesn't Play Emerges: 'there's a Pact Between...'

BARCELONA TEKLİFİ KABUL ETMEYİ PLANLIYOR

2026 yazında sözleşmesi bitecek olan Pena için 10 milyon Euroluk teklifi yeterli gören Barcelona yönetimi, sportif direktör Deco'nun son kararı vermesini bekliyor. 26 yaşındaki kaleci, bu sezon 22 kez forma giydi ve 25 gol yedi.

Sıkça Sorulan Sorular

PENA BARCELONA DIŞINDA HANGİ TAKIMDA OYNADI?
İspanyol kaleci, Barcelona dışında sadece kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.
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#barcelona
#galatasaray
#fernando muslera
#Transfer Haberleri
#inaki pena
#Spor
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