Galatasaray İstanbulspor ZTK maçı kaç kaç bitti? Galatasaray 3’te 3 yaptı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'ta mücadelesine devam edecek olan Galatasaray, Türkiye Kupası üçüncü hafta maçında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Peki, Galatasaray-İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası maçı kaç kaç bitti?

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki maça süratli başladı.

Mauro Icardi'nin 5. dakikada attığı golle öne geçen Galatasaray, 24. dakikada da Lucas Torreira ile farkı 2'ye yükseltti.

Mücadelenin 26. dakikasında İstanbulspor, Mamadou ile farkı 1'e indirirken, 33. dakikada Ahmed Kutucu uzaktan attığı şık golle skoru 3-1 yaptı.

Maçın ikinci yarısında ise tempo azaldı.

İki takımın da tehlikeli atak yapamadığı ikinci devrede gol olmadı ve Galatasaray maçı 3-1 kazandı.

Bu galibiyetle Türkiye Kupası'nda 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar, 9 puanla A Grubu'nda zirvede yer aldı.

Galatasaray'ı grupta 7 puanla Corendon Alanyaspor ve 6 puanla Trabzonspor izliyor.

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 73. golü kaydederek kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu hâline geldi.