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 | Emir Yücel

Galatasaray kaleci transferini bitirdi! 'Sarı kırmızılı forma giymek istiyorum'

Galatasaray, transfer sezonuna damgasını vurmaya devam ediyor. Victor Osimhen ve Leroy Sané'nin takıma katılmasıyla hücum hattını önemli ölçüde güçlendiren sarı kırmızılı ekip, şimdi de bir başka yıldız ismin peşine düştü. Ünlü futbolcunun da Galatasaray'da forma giymek istediğini kulübüne ilettiği öğrenildi.

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Galatasaray kaleci transferini bitirdi! 'Sarı kırmızılı forma giymek istiyorum'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 14:12

çalışmalarına sürdüren , kadro planlaması doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor. 'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bir diğer yıldız 'i de renklerine bağlaması an meselesi.

Galatasaray kaleci transferini bitirdi! 'Sarı kırmızılı forma giymek istiyorum'

Hücum hattını iyice güçlendiren sarı kırmızılı ekip, savunma ve kalesini de güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Forvet ve kanat bölgesine iki yıldızı transfer eden Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kalesini dünya çapında bir isme emanet etmek istiyor.

Galatasaray kaleci transferini bitirdi! 'Sarı kırmızılı forma giymek istiyorum'

Galatasaray camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen, Brezilyalı kalecinin sarı-kırmızılılara gelmek için kulübüne rest çektiğini açıkladı.

GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYORUM!

"Galatasaray'ın ile ilgili bir hayli mesafe katettiğini duydum. Sarı-Kırmızılı ekip, oyuncuya verilecek ödeme konusunda da bir anlaşmaya vardı. Ederson'un ısrarla Manchester City yöneticilerine "Ben, Galatasaray'da oynamak istiyorum" sözünü sarf ettiğini de net olarak duydum."

Galatasaray kaleci transferini bitirdi! 'Sarı kırmızılı forma giymek istiyorum'

Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrasında hangi ile yola devam edeceği oldukça merak konusu oldu. Taraftarların merakla beklediği kaleci transferinin bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#kaleci
#victor osimhen
#Leroy Sane
#Ederson
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