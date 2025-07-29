Galatasaray kaleci transferini bitirdi! 'Sarı kırmızılı forma giymek istiyorum'

Transfer çalışmalarına sürdüren Galatasaray, kadro planlaması doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor. Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bir diğer yıldız Victor Osimhen'i de renklerine bağlaması an meselesi.

Hücum hattını iyice güçlendiren sarı kırmızılı ekip, savunma ve kalesini de güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Forvet ve kanat bölgesine iki yıldızı transfer eden Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kalesini dünya çapında bir isme emanet etmek istiyor.

Galatasaray camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen, Brezilyalı kalecinin sarı-kırmızılılara gelmek için kulübüne rest çektiğini açıkladı.

GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYORUM!

"Galatasaray'ın Ederson ile ilgili bir hayli mesafe katettiğini duydum. Sarı-Kırmızılı ekip, oyuncuya verilecek ödeme konusunda da bir anlaşmaya vardı. Ederson'un ısrarla Manchester City yöneticilerine "Ben, Galatasaray'da oynamak istiyorum" sözünü sarf ettiğini de net olarak duydum."

Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrasında hangi kaleci ile yola devam edeceği oldukça merak konusu oldu. Taraftarların merakla beklediği kaleci transferinin bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.