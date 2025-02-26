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 | Burak Ayaydın

Galatasaray kanadından derbi hakemi Slavko Vincic için şikayet! "Aleyhimize kararlar verdi"

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra açıklamalar gelmeye devam ediyor. Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, maçın hakemi Slavko Vincic'i değerlendirdi ve Fenerbahçe derbisine dair kritik yorumlarda bulundu.

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Galatasaray kanadından derbi hakemi Slavko Vincic için şikayet!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 12:18

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic'e eleştiri geldi. Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu; sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde, Slavko Vincic'in performansında ekstra bir şey görmediklerini ifade etti ve derbi sürecine değindi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ SONRASI SLAVKO VINCIC AÇIKLAMASI

Yönetim adına Dreame Türkiye ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza törenine katılan Niyazi Yelkencioğlu, "Bu maçtan önce ortalık o kadar stres haline sokuldu ki ilk devredeki maçta böyle bir polis korumasının olmadığı unutuldu. Gittik, gayet güzel oynadık. Hediye penaltıyla 3-1'e geldi. Kazandık ve hiçbir sorun çıkmadı. Fenerbahçe maçlarında her zaman ufak tefek şeyler olur ama bizim sahamızda bu kadar polisin olması konsantrasyonumuzu bozdu. Ayrıca da polis olduğundan değil; rakip takımın yöneticilerine göre hakem iyi olduğu için sahaya bir şey atılmadı, yanlış. Maçta kimin nereye ne attığını gördük. Meşale atıldı. Daha vahim şeyler olabilirdi. Yetkililer gerekli cezaları verecektir diyorum." dedi.

Galatasaray kanadından derbiyle ilgili yeni açıklama: Fenerbahçe'ye gönderme - 2. Foto

HAKEM KONUSU

Yelkencioğlu derbinin hakemiyle ilgili, "Biz çok büyük bir özelliğini görmedik. Bizim Türk hakemlerimizden daha fazla ne yaptı bilemiyorum. Topun oyunda kalma süresine baktığınızda Türk hakemleriyle neredeyse aynı. Faullerde ve başka pozisyonlarda bizim aleyhimize kararlar verildiğini gördük. Metin başkanım ve Eray Yazgan federasyona gittiğinde 'İyi hakem istiyoruz, kimi verirseniz verin sadece bu hakemi istemiyoruz.' demişlerdi. Takdiri sizlere bırakıyorum." açıklamalarında bulundu.

Galatasaray kanadından derbiyle ilgili yeni açıklama: Fenerbahçe'ye gönderme - 5. Foto

SPONSORLUK KONUŞMASI

Başkan yardımcısı sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili, "Biz her zaman seçici davranıyoruz ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bir grup kurduk bununla ilgili. Eskisinden daha dikkatliyiz bu konuda. Şimdiki sponsorumuz bir dünya markası. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çin'le temaslarımız olmuştu. İlk Çin firmasıyla sponsorluğa başladık. Bu sponsorluğun daha iyi sponsorluklara vesile olacağını düşünüyorum. Galatasaray markası dünyada biliniyor. Daha da büyüyeceğine inanıyorum. Bize; Türkiye'de Dreame markasını en iyi temsil edebilecek en fazla taraftara sahip, en büyük Türk kulübü diye bakmışlar herhalde. Yani Galatasaray olduğumuz için; bize geldiler. İnşallah bu beraberliğimiz daha da büyüyerek devam eder. İlk bize geldiklerini söylediler. Bu söylediğim özelliklere uyan başka takım olmadığı için son derece normal herhalde." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİ HANGİ SKORLA SONA ERMİŞTİ?
Heyecanla beklenen maç golsüz beraberlikle bitmişti.

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#Galatasaray ekibi
#galatasaray ekmas
#Fenerbahçe Derbisi
#Slavko Vincic
#Spor
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