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 | Yusuf Özgür Bülbül

Galatasaray kazandı Samsunspor Avrupa biletini kaptı!

Samsunspor'un Avrupa Rüyası Gerçekleşti! Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte, Samsunspor 2025/26 sezonunda UEFA organizasyonlarında mücadele etme hakkı kazandı...

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Galatasaray kazandı Samsunspor Avrupa biletini kaptı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 00:38
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 00:38

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı almasının ardından Samsunspor, gelecek sezon UEFA organizasyonlarında yer almayı garantiledi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bir hayal daha gerçeğe döndü: Samsunspor Avrupa’da!” ifadeleriyle tarihi başarı duyuruldu.

https://x.com/Samsunspor/status/1922742481948409984

“O BÜYÜK HAYAL GERÇEK OLDU”

Kupadaki sonuçların ardından Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi'nden birine katılması kesinleşen Samsunspor, bu başarıyı “Artık sahne Avrupa!” sözleriyle kutladı. Kulüp açıklamasında, “Şehrimiz, taraftarımız ve Başkanımız Yüksel Yıldırım’ın vizyonu sayesinde; o büyük hayal gerçek oldu. Direndik, inandık, başardık” denildi.

Galatasaray kazandı Samsunspor Avrupa biletini kaptı!

INTERTOTO'YA KATILMIŞTI

Karadeniz temsilcisi,1996-1997 sezonunda ligi 9. sırada tamamlayarak ilk kez UEFA Intertoto Kupası'nda boy gösterdi. Intertoto Kupası'nda 6. Grup'ta yer alan takım, grupta ikinci sırada yer alarak kupadan elendi.

SON MAÇI WERDER BREMEN’LEYDİ

1997-1998 sezonunda ligi 5. sırada bitirerek tekrar Intertoto Kupası'na katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, yeni sezonda eleme usulü oynanan kupanın yarı finaline kadar çıkmayı başardı. 5 Ağustos 1998 yılında Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Werder Bremen karşılaşması Samsunspor'un son Avrupa kupası maçı oldu.

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