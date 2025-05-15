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 | Burak Ayaydın

Galatasaraylı yıldızdan samimi açıklamalar: "Ona çok şey borçluyum"

Galatasaray'da Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Günay Güvenç; an itibarıyla zafere dair hislerini paylaştı.

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Galatasaraylı yıldızdan samimi açıklamalar:
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 00:34

Galatasaraylı yıldızlar şampiyonluğa dair değerlendirmeler yaptı. Pozitif konuşmaların olduğu röportajlarda, Günay Güvenç'ten Fernando Muslera itirafı geldi.

YUNUS AKGÜN'DEN 5. YILDIZ AÇIKLAMASI

"İnşallah pazar günü de 5. yıldızı takmak istiyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. Çok mutluyuz."

Galatasaraylı yıldızdan samimi açıklamalar: "Ona çok şey borçluyum"

BARIŞ ALPER YILMAZ DA İKİNCİ KUPAYI HATIRLATTI

"Taraftarımızın bize desteği çok farklı. Sahada onu hissediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi ikinci kupamızı almak için bekliyoruz. İnşallah o kupayı da alacağız."

Galatasaraylı yıldızdan samimi açıklamalar: "Ona çok şey borçluyum"

GÜNAY GÜVENÇ'TEN FERNANDO MUSLERA'YA ÖVGÜ

"İçimde fırtınalar kopuyor. Manevi değeri çok yüksek benim için. Gaziantep'te 5 yıl geçirdim, burada kazanmak daha da mutluluk verici. İçimde çok şey var. Çok mutluyuz. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi biraz kutlayacağız. İnşallah hafta sonu da ligde şampiyonluğa ulaşacağız. Ben ne zaman oynasam Nando bana hep destek çıktı ve arkamda durdu. Ona çok şey borçluyum. Ondan çok şey öğrendim iki yılda. Hocam kupaya benimle başladı ve benimle bitirdi. Kupa bizim hepimizin. Ne kadar katkı verirsem o kadar güzel. Katkı verdiysem çok güzel. Bu taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Çok mutluyum."

Galatasaraylı yıldızdan samimi açıklamalar: "Ona çok şey borçluyum"

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY KAÇINCI LİG ŞAMPİYONLUĞUNA HAZIRLANIYOR?
Aslan, 25. lig şampiyonluğu için geri sayıma başladı.
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