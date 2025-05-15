Galatasaraylı yıldızdan samimi açıklamalar:

Galatasaraylı yıldızlar şampiyonluğa dair değerlendirmeler yaptı. Pozitif konuşmaların olduğu röportajlarda, Günay Güvenç'ten Fernando Muslera itirafı geldi.

YUNUS AKGÜN'DEN 5. YILDIZ AÇIKLAMASI

"İnşallah pazar günü de 5. yıldızı takmak istiyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. Çok mutluyuz."

BARIŞ ALPER YILMAZ DA İKİNCİ KUPAYI HATIRLATTI

"Taraftarımızın bize desteği çok farklı. Sahada onu hissediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi ikinci kupamızı almak için bekliyoruz. İnşallah o kupayı da alacağız."

GÜNAY GÜVENÇ'TEN FERNANDO MUSLERA'YA ÖVGÜ

"İçimde fırtınalar kopuyor. Manevi değeri çok yüksek benim için. Gaziantep'te 5 yıl geçirdim, burada kazanmak daha da mutluluk verici. İçimde çok şey var. Çok mutluyuz. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi biraz kutlayacağız. İnşallah hafta sonu da ligde şampiyonluğa ulaşacağız. Ben ne zaman oynasam Nando bana hep destek çıktı ve arkamda durdu. Ona çok şey borçluyum. Ondan çok şey öğrendim iki yılda. Hocam kupaya benimle başladı ve benimle bitirdi. Kupa bizim hepimizin. Ne kadar katkı verirsem o kadar güzel. Katkı verdiysem çok güzel. Bu taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Çok mutluyum."