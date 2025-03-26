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 | Eyüp Ensar Yeşil

Galatasaray kesenin ağzını açtı! İlkay Gündoğan ve Alisson için çalışmalar başladı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hesabı yapan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. İki isme odaklanan sarı-kırmızılı takım, İlkay Gündoğan'ı bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istiyor. Ayrıca Brezilyalı kaleci Alisson Becker için Liverpool'un antrenörü Taffarel'den destek bekleniyor.

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Galatasaray kesenin ağzını açtı! İlkay Gündoğan ve Alisson için çalışmalar başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 23:06
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 23:06

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde 2 futbolcu var. Dünya yıldızlarını kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf edecek Galatasaray yöneticileri eski kalecisi Taffarel'den destek alacak.

İLKAY GÜNDOĞAN LİSTEDE BAŞI ÇEKİYOR

Premier Lig takımı Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı listenin başına alan Galatasaray, yıldız ismi bonservis bedeli ödemeden bitirmek istiyor. Galatasaraylı yöneticiler tecrübeli oyuncuyla şimdiden söz kesmek üzere temaslara başladı. Çocukluğundan bu yana koyu bir Galatasaraylı olduğu bilinen İlkay da Cim Bom’un Avrupa’da başarı projesine destek olma fikrine gayet sıcak bakıyor.

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MUSLERA GİDİYOR ALİSSON GELİYOR

Bir diğer Premier Lig devi olan Liverpool forması giyen Brezilyalı kaleci Alisson Becker'de listenin ikinci sırasında yer alan futbolcu durumunda yer alıyor. Uruguaylı kaptan Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılırken bu bölgeye Sambacı filebekçisi en uygun aday konumunda yer alıyor. Fanatik'in haberine göre Liverpool’da ikinci kaleci konumuna gelen Alisson Becker, Sarı-Kırmızılı kulüp tarafından resmen transfer edilmek isteniyor.

TAFFAREL İŞ BAŞINDA

Bu konuda Liverpool ve Brezilya Milli Takımı’nın kaleci antrenörü olan Taffarel’in de önemli bir desteği olacak. Yıllardır Alisson’u çalıştıran Galatasaray'ın eski efsanesi, 32 yaşındaki file bekçisinin Liverpool’dan ayrılması halinde Galatasaray’a gitmesini tavsiye etti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Alisson Becker hangi takımda oynuyor?
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