Galatasaray maç biletleri soruşturmasında karar verildi! Tüm değerlendirmeleri yaptık…

02 Aralık 2024 15:43 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 15:43

Galatasaray'ın maç biletlerini toplu şekilde alıp daha sonra da karaborsada satıldığı yönündeki iddialar sonrasında, Başkan Dursun Özbek savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı detaylı araştırma sonunda karar çıktı.

Galatasaray maçına gitmek isteyen taraftarların bilet bulma noktasında yaşadığı sıkıntılarla ilgili şikayetler artınca ortaya çok büyük bir iddia atılmıştı. Kulüpten biletleri toplu bir şekilde alıp daha sonra da karaborsa şeklinde satıldığı yönündeki iddiaların üzerine, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek 29 Nisan'da suç duyurusunda bulundu.

HERHANGİ BİR DELİLE ULAŞILMADI!

Tanıkların bir çoğunun bilgi ve belge sunacaklarını beyan etmiş olmalarına rağmen, soruşturma aşamasında geçen sürede herhangi bir delilin dosyaya sunulmadığı belirtilen kararda, soyut nitelikteki tanık beyanları dışında suçun işlendiğini gösterir herhangi bir delilin bulunup bulunmadığının tespiti için savcılık tarafından gerekli kurum ve kuruluşlar aracılığıyla araştırma yapıldığı ancak Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi ve çalışanlarının da içerisinde bulunduğu karaborsa üzerinden bilet satışı sonrası menfaat elde edildiğine ilişkin iddianın ispatını sağlayabilecek bir delile ulaşılamadığı ifade edildi.

Birçok taraftarın bilet bulamaması nedeniyle maçlara katılamadığı yönündeki iddialara da yer verilen kararda, kulübün müsabakalardan önce yaklaşık 5-6 bin kişinin bileti satışa sunduğu ancak bilet almak amacıyla sisteme giriş yapmaya çalışan 250 bin ile 500 bin arasında ziyaretçinin bulunduğu, hayatın olağan akışı itibarıyla bilet alım işleminde bu nedenle güçlük yaşanabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Bu aşamada bilet bulmanın mümkün olmadığına ilişkin beyanların da soyut iddia kapsamında kaldığı vurgulanan kararda, bu hususun ispatının siteye erişmeye çalışan kişi sayısı doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekildi.

Galatasaray Spor Kulübünün cevabi yazısında belirtildiği üzere bot hesaplar üzerinden sisteme erişim yapıldığına ilişkin incelemede ise bu sitelerin yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle araştırma yapılamadığının altı çizildi.

56 MİLYON EURO MENFAAT ELDE EDİLDİĞİNE DAİR DELİL YOK

Karaborsa bilet satışından 56 milyon avro civarında menfaat elde edildiğine ilişkin beyanların da soyut beyan aşamasında kaldığı kaydedilen kararda, bilet satışından veya kombine satışından menfaat elde edildiğine ilişkin soruşturma dosyasına herhangi bilgi ve belge sunulmadığı gibi savcılık tarafından resen yapılan araştırmada da bu konuya ilişkin herhangi bir delil bulunamadığı bildirildi.

Savcılığa sunulan banka listesindeki taraftar bilgileri ve sayıları ile siteye başvuran ziyaretçi sayılarının Galatasaray Spor Kulübünün savcılığa beyan ettiği verilerle uyumlu olduğuna işaret edilen kararda, elektronik şekilde üretilen bilet veya kombine haricinde fiziki olarak herhangi bir biletin veya kombinenin yetkisiz kişiler tarafından satıldığına dair delilin de bulunmadığı bilgisi verildi.

"İDDİALARIN KAYNAĞI BELLİ DEĞİL"

İddia kaynaklarının da belli olmadığı aktarılan kararda, şüphelilerin atılı suçu işlediklerine dair haklarında kamu davası açılmasını gerektirir nitelikte, her türlü şüpheden uzak somut ve yeterli delil elde edilemediği ifade edildi.

Kararda, tüm bu gerekçelerle, aralarında Bora İsmail Bahçetepe ve Eray Yazgan'ın da bulunduğu 23 şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.