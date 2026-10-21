Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 18:16

Galatasaray maçı hangi kanalda? Lille GS Şampiyonlar ligi maçı canlı yayınlanacak

Lille Galatasaray maçını hangi kanal veriyor belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, organizasyonun üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Villeneuve d’Ascq kentindeki Pierre Mauroy Stadı’nda oynanacak mücadelede iki takım da Avrupa arenasındaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. İlk iki haftayı mağlubiyetle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Lille karşısında puan mücadelesi verecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaray’da Rafael Leao’nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği kesinleşirken Wilfried Singo’nun durumu maç günü netleşecek. Lille cephesinde de cezalı ve sakat futbolcular bulunuyor. GS maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı kanal bilgileri belli oldu.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Galatasaray maçı hangi kanalda? Lille GS Şampiyonlar ligi maçı canlı yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 18:16

, ’nin üçüncü haftasında Fransa’nın takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Villeneuve d’Ascq’ta bulunan Pierre Mauroy Stadı’nda oynanacak mücadele, iki takım açısından da Avrupa serüveninde puan kazanmak için önem taşıyor. İlk haftada Sporting’e, ikinci haftada ise Barcelona’ya mağlup olan Galatasaray, Lille deplasmanında sahaya çıkacak. Ev sahibi Lille de Real Betis ve Arsenal karşılaşmalarından puan alamadı. Sloven hakem Rade Obrenovic’in yöneteceği maç öncesinde kadrolardaki eksikler, Victor Osimhen’in eski takımına karşı oynayacak olması ve karşılaşmanın yayın ayrıntıları merak ediliyor. Lille GS maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte Lille Galatasaray kanal bilgileri…

GALATASARAY LİLLE DEPLASMANINA ÇIKIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşılaşacak. Villeneuve d’Ascq kentindeki Pierre Mauroy Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşmada Sloven hakem Rade Obrenovic düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki haftayı puansız tamamlayan iki takım, üçüncü hafta mücadelesinde puan ya da puanlar kazanmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Lille GS Şampiyonlar ligi maçı canlı yayınlanacak

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting’e 3-1 mağlup oldu. Galatasaray, ikinci haftada ise sahasında İspanya devi Barcelona’yı ağırladı ve karşılaşmadan 4-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Fransa temsilcisi Lille de ilk maçında Real Betis’e sahasında 3-2 yenilirken ikinci haftada İngiltere ekibi Arsenal’e deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Lille GS Şampiyonlar ligi maçı canlı yayınlanacak

Galatasaray’da karşılaşma öncesindeki en önemli eksiklerden biri Rafael Leao oldu. Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği karşısında oynanan maçın 77. dakikasında ayağının kaymasıyla sakatlanan Portekizli futbolcunun kasık adalesinde hafif-orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Bu nedenle Leao, eski takımı Lille’e karşı forma giyemeyecek. Portekizli oyuncu, 2018-2019 sezonunda formasını giydiği Fransız ekibine karşı sahaya çıkma fırsatını kaçıracak.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Lille GS Şampiyonlar ligi maçı canlı yayınlanacak

Galatasaray’da Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo’nun durumu ise maç günü belli olacak. Dün gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla çalışan Singo’nun karşılaşmada görev alıp alamayacağı yapılacak son değerlendirmeyle netleşecek. Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner ise UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadıkları için Lille karşılaşmasında forma giyemeyecek.

LİLLE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması Türkiye’de TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak. Pierre Mauroy Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.45’te başlayacak. Maçı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 yayınını tercih edebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise tabii platformu ve TRT 1’in resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden karşılaşmayı takip edebilecek.

Karşılaşmayı uydu üzerinden izlemek isteyenler için TRT 1’in HD ve SD yayınlarına ait frekans bilgileri de bulunuyor. TRT 1 HD yayını Türksat 4A uydusunda 11.794 frekansından, dikey polarizasyonla ve 30.000 sembol oranıyla alınabiliyor. HD yayın için FEC değeri 3/4 olarak belirtiliyor. TRT 1 SD yayını ise Türksat 4A uydusunda 11.958 frekansından, dikey polarizasyonla ve 27.500 sembol oranıyla izlenebiliyor. SD yayının FEC değeri 5/6 olarak veriliyor.

Lille Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Danimarka: TV2 Play

Finlandiya: MTV Katsomo

İspanya: M+ Liga de Campeones 2

ABD: Paramount+

Azerbaycan: CBC Sport

Belçika: Play Sports 3

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 1

Brezilya: Space

Galatasaray maçı hangi kanalda? Lille GS Şampiyonlar ligi maçı canlı yayınlanacak

LİLLE - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ile Lille, Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında farklı sonuçlarla tamamladıkları ilk iki maçın ardından karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Sporting deplasmanında 3-1, Barcelona karşısında ise 4-1 mağlup oldu. Bu iki karşılaşmada toplam 2 gol atan Galatasaray, kalesinde 7 gol gördü. Lille ise Real Betis karşısında 3-2, Arsenal deplasmanında 3-0 yenildi. Fransız temsilcisi iki maçta 2 gol kaydederken 6 gol yedi. Her iki takım da üçüncü hafta öncesinde puan elde edemedi.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Lille GS Şampiyonlar ligi maçı canlı yayınlanacak

Karşılaşmanın dikkat çeken başlıklarından biri Victor Osimhen’in eski takımına karşı sahaya çıkacak olması. Nijeryalı santrfor, 2019-2020 sezonunda Lille forması giydi ve Fransız ekibindeki kariyerinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti. Osimhen, Galatasaray formasıyla ilk kez resmî bir karşılaşmada eski takımına rakip olacak.

Lille kadrosunda Türk futbolculardan kaleci Berke Özer ve kanat oyuncusu Başar Önal yer alıyor. Berke Özer, bu sezon 6 Ligue 1 ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşması olmak üzere toplam 8 maçta görev yaptı. Genç kaleci bu maçların 4’ünde kalesini gole kapatırken 10 gol yedi. Başar Önal ise sezon başından bu yana ligde 4, Avrupa’da 1 karşılaşmada forma giydi.

Fransa temsilcisinde de önemli oyuncu eksikleri bulunuyor. Real Betis karşılaşmasında rakip futbolcuya dirsek attığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gören Ethan Mbappe, aldığı üç maçlık ceza nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Lille’in bir diğer eksik oyuncusu Tiago Santos ise çapraz bağ sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak. Arsenal maçında sakatlanan ve Brest karşılaşmasında oynayamayan Berke Özer’in yanı sıra Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda’nın durumu da maç günü belli olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şampiyonlar Ligi galibiyet ve beraberlik primi! 2026 para ödülleri açıklandı
ETİKETLER
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#lille
#Rade Obrenovic
#Pierre Mauroy Stadı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.