Galatasaray maçı hangi kanalda? Lille GS Şampiyonlar ligi maçı canlı yayınlanacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Fransa’nın Lille takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Villeneuve d’Ascq’ta bulunan Pierre Mauroy Stadı’nda oynanacak mücadele, iki takım açısından da Avrupa serüveninde puan kazanmak için önem taşıyor. İlk haftada Sporting’e, ikinci haftada ise Barcelona’ya mağlup olan Galatasaray, Lille deplasmanında sahaya çıkacak. Ev sahibi Lille de Real Betis ve Arsenal karşılaşmalarından puan alamadı. Sloven hakem Rade Obrenovic’in yöneteceği maç öncesinde kadrolardaki eksikler, Victor Osimhen’in eski takımına karşı oynayacak olması ve karşılaşmanın yayın ayrıntıları merak ediliyor. Lille GS maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte Lille Galatasaray kanal bilgileri…

GALATASARAY LİLLE DEPLASMANINA ÇIKIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşılaşacak. Villeneuve d’Ascq kentindeki Pierre Mauroy Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşmada Sloven hakem Rade Obrenovic düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki haftayı puansız tamamlayan iki takım, üçüncü hafta mücadelesinde puan ya da puanlar kazanmak için sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting’e 3-1 mağlup oldu. Galatasaray, ikinci haftada ise sahasında İspanya devi Barcelona’yı ağırladı ve karşılaşmadan 4-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Fransa temsilcisi Lille de ilk maçında Real Betis’e sahasında 3-2 yenilirken ikinci haftada İngiltere ekibi Arsenal’e deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Galatasaray’da karşılaşma öncesindeki en önemli eksiklerden biri Rafael Leao oldu. Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği karşısında oynanan maçın 77. dakikasında ayağının kaymasıyla sakatlanan Portekizli futbolcunun kasık adalesinde hafif-orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Bu nedenle Leao, eski takımı Lille’e karşı forma giyemeyecek. Portekizli oyuncu, 2018-2019 sezonunda formasını giydiği Fransız ekibine karşı sahaya çıkma fırsatını kaçıracak.

Galatasaray’da Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo’nun durumu ise maç günü belli olacak. Dün gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla çalışan Singo’nun karşılaşmada görev alıp alamayacağı yapılacak son değerlendirmeyle netleşecek. Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner ise UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadıkları için Lille karşılaşmasında forma giyemeyecek.

LİLLE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması Türkiye’de TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak. Pierre Mauroy Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.45’te başlayacak. Maçı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 yayınını tercih edebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise tabii platformu ve TRT 1’in resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden karşılaşmayı takip edebilecek.

Karşılaşmayı uydu üzerinden izlemek isteyenler için TRT 1’in HD ve SD yayınlarına ait frekans bilgileri de bulunuyor. TRT 1 HD yayını Türksat 4A uydusunda 11.794 frekansından, dikey polarizasyonla ve 30.000 sembol oranıyla alınabiliyor. HD yayın için FEC değeri 3/4 olarak belirtiliyor. TRT 1 SD yayını ise Türksat 4A uydusunda 11.958 frekansından, dikey polarizasyonla ve 27.500 sembol oranıyla izlenebiliyor. SD yayının FEC değeri 5/6 olarak veriliyor.

Lille Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Danimarka: TV2 Play

Finlandiya: MTV Katsomo

İspanya: M+ Liga de Campeones 2

ABD: Paramount+

Azerbaycan: CBC Sport

Belçika: Play Sports 3

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 1

Brezilya: Space

LİLLE - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ile Lille, Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında farklı sonuçlarla tamamladıkları ilk iki maçın ardından karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Sporting deplasmanında 3-1, Barcelona karşısında ise 4-1 mağlup oldu. Bu iki karşılaşmada toplam 2 gol atan Galatasaray, kalesinde 7 gol gördü. Lille ise Real Betis karşısında 3-2, Arsenal deplasmanında 3-0 yenildi. Fransız temsilcisi iki maçta 2 gol kaydederken 6 gol yedi. Her iki takım da üçüncü hafta öncesinde puan elde edemedi.

Karşılaşmanın dikkat çeken başlıklarından biri Victor Osimhen’in eski takımına karşı sahaya çıkacak olması. Nijeryalı santrfor, 2019-2020 sezonunda Lille forması giydi ve Fransız ekibindeki kariyerinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti. Osimhen, Galatasaray formasıyla ilk kez resmî bir karşılaşmada eski takımına rakip olacak.

Lille kadrosunda Türk futbolculardan kaleci Berke Özer ve kanat oyuncusu Başar Önal yer alıyor. Berke Özer, bu sezon 6 Ligue 1 ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşması olmak üzere toplam 8 maçta görev yaptı. Genç kaleci bu maçların 4’ünde kalesini gole kapatırken 10 gol yedi. Başar Önal ise sezon başından bu yana ligde 4, Avrupa’da 1 karşılaşmada forma giydi.

Fransa temsilcisinde de önemli oyuncu eksikleri bulunuyor. Real Betis karşılaşmasında rakip futbolcuya dirsek attığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gören Ethan Mbappe, aldığı üç maçlık ceza nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Lille’in bir diğer eksik oyuncusu Tiago Santos ise çapraz bağ sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak. Arsenal maçında sakatlanan ve Brest karşılaşmasında oynayamayan Berke Özer’in yanı sıra Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda’nın durumu da maç günü belli olacak.