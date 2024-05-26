Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'dan iddialara net cevap

26 May 2024 13:34 - Güncelleme : 26 May 2024 13:35

Trendyol Süper Lig'in son haftasında şampiyon bugün belli oluyor. Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Konyaspor'da başkan Ömer Korkmaz açıklamalarda bulundu.

Korkmaz, takıma yapılan maaş ödemesi hakkında çıkan iddialara sert cevap verdi. Takıma yapılan maaş ödemelerinin gündeme gelmesine tepki gösteren Ömer Korkmaz, "Bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar?" dedi.

''ELLİ TANE DEDİKODU VAR''

Ömer Korkmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kritik bir süreçteyiz, açıklama yapmayacağız. Kendi içimizden para toplayıp veriyoruz. Elli tane dedikodu var. Kendi topladığımız paranın da hesabını vermeyelim kimseye. 2-3 maç önceki maç önceki açıklamalarımızı sosyal medyada paylaşmışlar, bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar? Bunu konuşursak cevap vermiş oluruz."