Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Spor
Editor
 | Murat Makas

Galatasaray maçı öncesi yaşanan olayda karar çıktı: Recep Durul’a ceza verildi

Galatasaray ile Kocaelispor arasında 1-1 biten maç öncesinde gündeme gelen küfürlü tezahüratlarla ilgili soruşturmada karar açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 13:58

Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşma öncesinde gündeme gelen küfürlü tezahüratlarla ilgili yürütülen süreçte karar açıklandı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray ile Kocaelispor arasındaki maç öncesi küfürlü tezahüratlarla ilgili yürütülen süreçte Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a hak mahrumiyeti cezası verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Spor Suçları Bürosu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul hakkında incelemeyi tamamladı.
İncelemede, maç öncesinde medyaya yansıyan küfür içerikli ifadelerin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğuna kanaat getirildi.
Recep Durul'a hak mahrumiyeti cezası verildi.
Karar gereği Durul, belirlenen süre boyunca stadyumlara giriş yapamayacak ve karşılaşmaları tribünden ya da saha içinden takip edemeyecek.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Spor Suçları Bürosu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul hakkında yürütülen incelemeyi tamamladı. Soruşturma kapsamında, maç öncesinde medyaya yansıyan küfür içerikli ifadeler detaylı şekilde değerlendirildi.

RECEP DURUL'A CEZA

Yapılan incelemelerde, söz konusu eylemlerin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğu kanaatine varıldı.

Bu doğrultuda Recep Durul’a hak mahrumiyeti cezası verildi. Karar gereği Durul, belirlenen süre boyunca stadyumlara giriş yapamayacak ve karşılaşmaları tribünden ya da saha içinden takip edemeyecek.

Yetkililer, alınan kararın spor ortamında fair play anlayışının korunması ve benzer olayların önlenmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.