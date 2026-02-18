Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız eleştirisi! İtalyanlar ağır yenilgiyi kaldıramadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında dev kulüp Juventus'u tarihe geçen bir skorla 5-2 mağlup etti. Maç öncesi teknik direktör Okan Buruk ve teknik ekibin Kenan Yıldız’a özel önlem aldığı konuşuluyordu.

Juventus'ta forma giyen ve takımın yıldız isimlerinden biri olan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın performansı İtalyan basınında olumsuz yorumların yapılmasına neden oldu.

''YETERSİZ VE KÖTÜ''

Maçın ardından İtalyan basını tarafından yapılan oyuncu değerlendirmelerinde Kenan Yıldız hakkında yazılanlar ise şu şekilde:

Eurosport İtalya: "Türk takımının 1-0 öne geçtiği pozisyonda topu kaybetti. En iyi formunda değil ve bu da belli oluyor. Saldırılardan vazgeçiyor, hızı ve parlaklığı yetersiz. Kötü."

Sport Mediaset: "Onun seviyesindeki bir oyuncunun bu gibi gecelerde çok daha farklı bir performans sergilemesi beklenir."

''İLK GOLDE HATA YAPTI''

Il Mattino: "Hem hücumda hem de savunmada etkisizdi, Galatasaray'ın ilk golünde hata yaptı."

Calcio Mercato: "Galatasaray'ın ilk golüne yol açan hata, maç boyunca onu derinden etkiledi; ayrıca dizinin durumu da kötü görünüyor.

Virgilio Sport: "Gabriel Sara'nın 1-0'lık golüne yol açan kanlı top kaybını yaptı. Sol kanatta Sallai tarafından boğuldu."

90min: "Belki de kendi sahasında oynamanın heyecanıydı, ancak ceza sahasının kenarında topu kaybetmesindeki dikkatsizlik gole neden oldu. Hatadan sonra telafi etmek için hiçbir şey yapmadı."

Leggo: "Kendi taraftarlarının önünde Türk oyuncu zor durumda kaldı. Ciddi bir hata Gabriel Sara'nın golüne yol açtı. Kendini kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptı, ancak özellikle dizindeki sakatlıkla mücadele ettiği düşünüldüğünde, en iyi gecesi değildi. Şutu engellendi."