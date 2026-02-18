Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız eleştirisi! İtalyanlar ağır yenilgiyi kaldıramadı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Juventus'u 5-2 yendi. Maçta milli oyuncu Juventus'un futbolcusu Kenan Yıldız'ın performansı dünya basınına yansıdı. Kenan Yıldız eleştirilerin hedefi oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız eleştirisi! İtalyanlar ağır yenilgiyi kaldıramadı
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 16:48

, UEFA play-off turu ilk maçında dev kulüp 'u tarihe geçen bir skorla 5-2 mağlup etti. Maç öncesi teknik direktör Okan Buruk ve teknik ekibin ’a özel önlem aldığı konuşuluyordu.

Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız eleştirisi! İtalyanlar ağır yenilgiyi kaldıramadı

Juventus'ta forma giyen ve takımın yıldız isimlerinden biri olan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın performansı İtalyan basınında olumsuz yorumların yapılmasına neden oldu.

Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız eleştirisi! İtalyanlar ağır yenilgiyi kaldıramadı

''YETERSİZ VE KÖTÜ''

Maçın ardından İtalyan basını tarafından yapılan oyuncu değerlendirmelerinde Kenan Yıldız hakkında yazılanlar ise şu şekilde:

Eurosport İtalya: "Türk takımının 1-0 öne geçtiği pozisyonda topu kaybetti. En iyi formunda değil ve bu da belli oluyor. Saldırılardan vazgeçiyor, hızı ve parlaklığı yetersiz. Kötü."

Sport Mediaset: "Onun seviyesindeki bir oyuncunun bu gibi gecelerde çok daha farklı bir performans sergilemesi beklenir."

Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız eleştirisi! İtalyanlar ağır yenilgiyi kaldıramadı

''İLK GOLDE HATA YAPTI''

Il Mattino: "Hem hücumda hem de savunmada etkisizdi, Galatasaray'ın ilk golünde hata yaptı."

Calcio Mercato: "Galatasaray'ın ilk golüne yol açan hata, maç boyunca onu derinden etkiledi; ayrıca dizinin durumu da kötü görünüyor.

Virgilio Sport: "Gabriel Sara'nın 1-0'lık golüne yol açan kanlı top kaybını yaptı. Sol kanatta Sallai tarafından boğuldu."

90min: "Belki de kendi sahasında oynamanın heyecanıydı, ancak ceza sahasının kenarında topu kaybetmesindeki dikkatsizlik gole neden oldu. Hatadan sonra telafi etmek için hiçbir şey yapmadı."

Galatasaray maçı sonrası Kenan Yıldız eleştirisi! İtalyanlar ağır yenilgiyi kaldıramadı

Leggo: "Kendi taraftarlarının önünde Türk oyuncu zor durumda kaldı. Ciddi bir hata Gabriel Sara'nın golüne yol açtı. Kendini kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptı, ancak özellikle dizindeki sakatlıkla mücadele ettiği düşünüldüğünde, en iyi gecesi değildi. Şutu engellendi."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın Juventus zaferi dünya basınında! 'Tarihi bir hezimet'
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#kenan yıldız
#juventus
#İtalyan Basını
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.