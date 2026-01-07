Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için kolları sıvadı! Transferde Sane modeli uygulanacak

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 kez şampiyon olan ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, kadro kalitesini çok yükseğe taşıyacak o ismi gözüne kestirdi. Icardi ve Osimhen hamleleriyle dünyayı şaşkına çeviren yönetim, şimdi de Manchester City'nin kilit ismini Türkiye'ye getirmek için sessiz sedasız harekete geçti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için kolları sıvadı! Transferde Sane modeli uygulanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 09:34

Galatasaray, transferde sınırları zorlamaya ve taraftarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Avrupa futbolunun dev kulüplerinin radarındaki isimleri birer birer Florya’ya getiren Sarı-Kırmızılılar, bu kez rotasını İngiltere’ye çevirdi.

Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için kolları sıvadı! Transferde Sane modeli uygulanacak

Manchester City’de kazandığı kupalarla bir döneme damga vuran ve dünya futbolunun en yetenekli orta sahalarından biri olarak gösterilen Bernardo Silva, Cimbom’un yeni "çileği" olmaya aday.

Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için kolları sıvadı! Transferde Sane modeli uygulanacak

GALATASARAY'DA BERNARDO SİLVA PLANI

Transfer piyasasını her dönem sallayan Galatasaray, Avrupa futbolunda taşları yerinden oynatacak dev bir hamle için kolları sıvadı. Daha önce Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Sarı-Kırmızılılar, bu kez hedefini Premier Lig’in zirvesine dikti. Cimbom, Manchester City’nin Portekizli süper solak yıldızı Bernardo Silva'yı listesine aldı.

Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için kolları sıvadı! Transferde Sane modeli uygulanacak

HEDEF SEZON SONU

Takvim'de yer alan bilgilere göre; Galatasaray yönetimi, City ile sayısız kupa kazanan 31 yaşındaki futbolcu için sessiz ve derinden bir operasyon yürütüyor. İngiliz devinin devre arasında bırakmaya niyetli olmadığı Silva için Aslan'ın planı net: Sezon sonunu beklemek. Sözleşmesinin bitimine sadece 6 ay kala düğmeye basan yönetim, Portekizli yıldızı ikna etmek için her türlü imkanı seferber edecek.

Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için kolları sıvadı! Transferde Sane modeli uygulanacak

LEROY SANE MODELİ UYGULANACAK

Galatasaray’ın bu transferdeki en büyük kozu ise "Leroy Sane modeli" olacak. Alman yıldızın transfer sürecinde izlenen stratejinin bir benzerini Silva için kurgulayan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, oyuncuyla ön görüşmeleri yaparak sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden veya çok uygun şartlarla bu imzayı attırmayı hedefliyor.

Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için kolları sıvadı! Transferde Sane modeli uygulanacak

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Bernardo Silva, Manchester City formasıyla tam bir istikrar abidesine dönüştü. İngiliz ekibiyle çıktığı 433 resmi maçta kazandığı kupalar ve sergilediği performansla modern futbolun en değerli orta sahalarından biri kabul edilen Silva'nın, kariyerinin bu aşamasında Galatasaray'ın projesine nasıl bakacağı ise merak konusu.

Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için kolları sıvadı! Transferde Sane modeli uygulanacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altında sert yükseliş sonrası düşüş! Gram altın geriledi: İşte 7 Ocak güncel altın fiyatları
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.