Galatasaray Manchester City'nin yıldızı için kolları sıvadı! Transferde Sane modeli uygulanacak

Galatasaray, transferde sınırları zorlamaya ve taraftarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Avrupa futbolunun dev kulüplerinin radarındaki isimleri birer birer Florya’ya getiren Sarı-Kırmızılılar, bu kez rotasını İngiltere’ye çevirdi.

Manchester City’de kazandığı kupalarla bir döneme damga vuran ve dünya futbolunun en yetenekli orta sahalarından biri olarak gösterilen Bernardo Silva, Cimbom’un yeni "çileği" olmaya aday.

GALATASARAY'DA BERNARDO SİLVA PLANI

Transfer piyasasını her dönem sallayan Galatasaray, Avrupa futbolunda taşları yerinden oynatacak dev bir hamle için kolları sıvadı. Daha önce Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Sarı-Kırmızılılar, bu kez hedefini Premier Lig’in zirvesine dikti. Cimbom, Manchester City’nin Portekizli süper solak yıldızı Bernardo Silva'yı listesine aldı.

HEDEF SEZON SONU

Takvim'de yer alan bilgilere göre; Galatasaray yönetimi, City ile sayısız kupa kazanan 31 yaşındaki futbolcu için sessiz ve derinden bir operasyon yürütüyor. İngiliz devinin devre arasında bırakmaya niyetli olmadığı Silva için Aslan'ın planı net: Sezon sonunu beklemek. Sözleşmesinin bitimine sadece 6 ay kala düğmeye basan yönetim, Portekizli yıldızı ikna etmek için her türlü imkanı seferber edecek.

LEROY SANE MODELİ UYGULANACAK

Galatasaray’ın bu transferdeki en büyük kozu ise "Leroy Sane modeli" olacak. Alman yıldızın transfer sürecinde izlenen stratejinin bir benzerini Silva için kurgulayan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, oyuncuyla ön görüşmeleri yaparak sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden veya çok uygun şartlarla bu imzayı attırmayı hedefliyor.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Bernardo Silva, Manchester City formasıyla tam bir istikrar abidesine dönüştü. İngiliz ekibiyle çıktığı 433 resmi maçta kazandığı kupalar ve sergilediği performansla modern futbolun en değerli orta sahalarından biri kabul edilen Silva'nın, kariyerinin bu aşamasında Galatasaray'ın projesine nasıl bakacağı ise merak konusu.