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Galatasaray Mauro Icardi için kararını verdi: Bir var bir yok...
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Editor
 | Onur Kaya

Galatasaray Mauro Icardi için kararını verdi: Bir var bir yok...

Galatasaray, sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Mauro Icardi'nin sezonun kalanında oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu. Devre arasındaki transferlerin ardından kadro planlamasını yeniden yapan teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli golcüyle ilgili kararını verdi. Yönetim, Avrupa listesine yazdığı Icardi'yi Süper Lig oyuncu listesinden ise çıkaracak.

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Galatasaray Mauro Icardi için kararını verdi: Bir var bir yok...
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 17:02

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, ara transfer döneminde beşinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski ile de anlaşma sağladı.

YABANCI KADROSU KABARDI

Frankowski'nin transferiyle birlikte kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselecek. Galatasaray, Frankowski'yi UEFA'ya verilen kadrodan sonra transfer ettiği için Polonyalı futbolcu Avrupa maçlarında forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DAN ICARDI KARARI

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da Frankowski'nin transferinin resmiyete kavuşması halinde Mauro Icardi, yabancı kontenjanı sebebiyle lig listesine dahil edilmeyecek.

SADECE AVRUPA'DA OYNAYABİLECEK

Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'yi UEFA listesine bildirmişti. Arjantinli yıldız, ligin ikinci yarısında sadece UEFA listesinde yer alacak.

BİR TÜRKİYE'DE BİR YURT DIŞINDA

Mauro Icardi, önceki günlerde tedavisi sürecini görüşmek üzere İstanbul'a gelmiş ve daha sonra Türkiye'den ayrılmıştı.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakatlanmadan önce Galatasaray'da 14 maçta süre buldu ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

 

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