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Editor
 | Onur Kaya

Galatasaray-Adana Demirspor maçına damga vurmuştu! Trio ekibinden Mertens'in penaltı pozisyonu için dikkat çeken yorum

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında Mertens'in yerde kaldığı pozisyona verilen penaltı kararı tartışmalara neden oldu. Konuk ekip penaltı kararına tepki gösterip sahadan çekilince maç tatil edildi. Türkiye'nin gündemine oturan penaltı pozisyonu için Trio ekibinden çok konuşulacak yorumlar geldi. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray-Adana Demirspor maçına damga vurmuştu! Trio ekibinden Mertens'in penaltı pozisyonu için dikkat çeken yorum
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 10:19

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, ligin son sırasındaki Adana Demirspor'u konuk etti. Maçın 11. dakikasında Dries Mertens'in yerde kaldığı pozisyonda hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Alvaro Morata sarı kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Golden yaklaşık 20 dakika sonra ise herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Adana Demirspor, penaltı kararına tepki gösterip maçtan çekildi. Bunun üzerine yarıda kalan maç tatil edildi. Mertens'in penaltı pozisyonu ise tartışmaları beraberinde getirdi.

Türkiye'nin gündemine oturan penaltı pozisyonunu yayıncı kuruluş beIN Sports'un Trio ekibi değerlendirdi. Trio ekibinden dikkat çeken yorumlar geldi.

SARA'YA YAPILAN FAULDE KART VERİLMELİ MİYDİ?

3. dakikada Okan Kurtulan'ın Gabriel Sara'ya yaptığı müdahalede sarı kart çıkmalı mıydı?

Bülent Yıldırım: Faul kararı yeterli değil çünkü burada Arda, Sara'nın yüzüne kolunu çıkarıp vuracak. Sarı kart verilmeliydi. Hakem maça tutuk başladı biraz. Bilmiyorum niye öyle. Çok net bir elin, kolun haksız kullanımı söz konusu. Sarı kart atlanmış oldu.

Bahattin Duran: Benim için bu kontrolsüz bir hareket. Dirseği çıkardı, çenesinin altına vurdu. Bu sarı kart benim için. Maçın başı olsa da sarı kart bu pozisyon.

Deniz Çoban: Açık bir sarı kart. Ben de hakemin açık bir sarı kartı kaçırdığını düşünüyorum.

PENALTI KARARI DOĞRU MU?

11. dakikada Mertens'in yerde kaldığı pozisyonda verilen penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Bazı kararlar vardır sübjektiftir ve Türkiye ikiye bölünür. Dersiniz ki burada müdahale yeterliydi, yetersizdi vesaire vesaire… Bu izahı mümkün olmayacak kadar açık bir hata. Neden? Kale arkasından çekiminden gidelim. Semih top için ayağını yere koydu. Ekstra olarak genişletmedi. Topu kurtardı Mertens. Ayağının burnunu ucunu sürtecek, takacak ve hakemi aldatacak. Şimdi hakem buna penaltı çaldı. Video hakem incelemesi... Kontrol yapıldığı esnada siz hakemin kararının yanlış olduğunu ispat edebilecek bir kanıtla ortaya çıkabiliyorsanız ve penaltı yanılsaması yaşadığı bu pozisyon, bir aldatma ise burada hakemi monitöre davet edersiniz ve bu penaltının iptali ve Mertens'in de sarı kartla cezalandırılması gerekir. Böyle bir pozisyon. Hakem de video yardımcı hakem de sınıfta kalmış benim için. Çok net bir aldatma görüyorum ben.

Bahattin Duran: Hocam hakemlere sorsak; ülkemizde, yurt dışında yüzde kaç çıkar buna penaltı değil diyenlerin oranı?

Bülent Yıldırım: Tamamına yakını.

Bahattin Duran: Ben de öyle diyorum.

Bülent Yıldırım: Belki Oğuzhan Çakır bir oy kullanır penaltı diye.

'MERTENS SARI KART GÖRMELİYDİ'

Bahattin Duran: Yani şimdi bu kadar açık benim için bir aldatma bu çünkü Mertens götürüyor ayağını. Evet ayağını uzattı ama anladı Semih, ayağını yere koydu. Bileğini büküp gitti ayağını ona vurdu. Benim için de net bir aldatma bir kere bu. Adana Demirspor'un oyuna endirekt serbest vuruşla başlaması lazım. Mertens de sarı kart görmeli. Burada temaslı bir aldatma, omuz omuza... Öyle bir şey değil ki... Burada tamamen Galatasaraylı oyuncu, penaltıyı almak için ayağını götürüyor vuruyor ve hakemi de aldatıyor. Bu hakemi aldatmaya yönelik harekete çok güzel bir örnek. Burada video yardımcı hakemin de mutlaka müdahil olması gerekiyor. Onun için sordum yüzde kaç oranında buna penaltı değil denir dedim ya. Bu sezon Oğuzhan Çakır, yani biz pozisyonlarımızda çok konuştuk ki en çok eleştirdiğimiz konu şuydu; ceza sahası içinde karar vermiyor, verirse yanlış çıkıyor ama genelde video yardımcı hakeme karar bırakıyor dedik. Verdi, çok yanlış çıktı.

Deniz Çoban: Sahada esas olan hakemdir. Kararı o verdiği sürece hiçbir tartışmaya mahal kalmaz. Burada da hakem verse iş bitecek. Vermedi iş VAR'a kaldı. Orası daha vahim tabii. Bu kadar açık bir aldatma. Hakemi çağıracak. 'Hocam size oyuncunun ayağının yerde olduğunu ve aralarında mesafe varken hiç temas olmadığını gösteriyorum. Şimdi oynatmaya başlayacağım' diyecek. 'Fotoğraf bu' diyecek. Sonra Mertens'in ayağını yere sürüyerek getirdiğini ve teması kendisinin sağladığını gösterecek. Normal şartlarda Mertens'in koşusuna devam etmesi, o adımını yerde sürüyüp takmayarak devam etmesi... Başa alıp bir daha, başa alıp bir daha oynatacak. Gösterecek, hakem de kararından vazgeçecek. İlgili oyuncuya da sarı kart gösterecek.

Bülent Yıldırım: Çünkü burada teması başlatan Mertens. Semih değil.

 

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