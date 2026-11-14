Galatasaray MCT Technic, son saniyede kaybetti! Sarı-kırmızılılar, Biotekno Körfez Basket'e mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Biotekno Körfez Basket ile Galatasaray MCT Technic, Kocaeli'de kozlarını paylaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf ev sahibi Biotekno Körfez Basket oldu. Biotekno Körfez Basket, ilk periyodu 20-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Kocaeli temsilcisi, soyunma odasına 44-37 önde gitti.

Mücadelenin üçüncü periyodunda da etkili oyununu sürdüren Biotekno Körfez Basket, farkı 10 sayıya çıkararak son çeyreğe 70-60 üstün girdi.

Son periyotta hücumda etkili olan Galatasaray MCT Technic, farkı azaltarak maçın son bölümünde öne geçti. Son anlarda yeniden üstünlüğü ele geçiren Biotekno Körfez Basket, son saniyede kaydettiği basketle karşılaşmadan 82-81 galip ayrıldı.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla ligdeki 8. maçında 4. yenilgisini yaşadı. Biotekno Körfez Basket ise ligdeki 8. maçında 3. galibiyetini elde etti.