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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 20:46

Galatasaray MCT Technic, son saniyede kaybetti! Sarı-kırmızılılar, Biotekno Körfez Basket'e mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Biotekno Körfez Basket ile Galatasaray MCT Technic, Kocaeli'de karşı karşıya geldi. Galatasaray MCT Technic, mücadeleyi 82-81'lik skorla kaybederek ligdeki 4. mağlubiyetini aldı. Biotekno Körfez Basket ise ligdeki 3. galibiyetini yaşadı.

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Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray MCT Technic, son saniyede kaybetti! Sarı-kırmızılılar, Biotekno Körfez Basket'e mağlup oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 20:46

'nde 8. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Biotekno Körfez Basket ile , 'de kozlarını paylaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf ev sahibi Biotekno Körfez Basket oldu. Biotekno Körfez Basket, ilk periyodu 20-14 önde tamamladı.

Galatasaray MCT Technic, son saniyede kaybetti! Sarı-kırmızılılar, Biotekno Körfez Basket'e mağlup oldu

İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Kocaeli temsilcisi, soyunma odasına 44-37 önde gitti.

Galatasaray MCT Technic, son saniyede kaybetti! Sarı-kırmızılılar, Biotekno Körfez Basket'e mağlup oldu

Mücadelenin üçüncü periyodunda da etkili oyununu sürdüren Biotekno Körfez Basket, farkı 10 sayıya çıkararak son çeyreğe 70-60 üstün girdi.

Galatasaray MCT Technic, son saniyede kaybetti! Sarı-kırmızılılar, Biotekno Körfez Basket'e mağlup oldu

Son periyotta hücumda etkili olan Galatasaray MCT Technic, farkı azaltarak maçın son bölümünde öne geçti. Son anlarda yeniden üstünlüğü ele geçiren Biotekno Körfez Basket, son saniyede kaydettiği basketle karşılaşmadan 82-81 galip ayrıldı.

Galatasaray MCT Technic, son saniyede kaybetti! Sarı-kırmızılılar, Biotekno Körfez Basket'e mağlup oldu

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla ligdeki 8. maçında 4. yenilgisini yaşadı. Biotekno Körfez Basket ise ligdeki 8. maçında 3. galibiyetini elde etti.

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ETİKETLER
#Kocaeli
#basketbol
#Basketbol
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Galatasaray MCT Technic
#Biotekno Körfez Basket
#Spor
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