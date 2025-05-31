Galatasaray Muslera ile anlaştı! Sarı kırmızılı ekip imzayı attı

Galatasaray, takımdan ayrılan efsane kaleci Fernando Muslera ile iş birliği protokolü imzaladı. Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile Galatasaray arasında oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütecektir" denildi.

Galatasaray, takımdan ayrılan efsane kalecileri Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile iş birliği protokolü imzaladıklarını açıkladı.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ YÜRÜTÜLECEK!

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sevgili kaptanımız, efsanemiz Fernando Muslera’nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile imzalanan protokol çerçevesinde; kulübümüz, Güney Amerika bölgesindeki kulüpler ve futbol akademileriyle güçlü bir network oluşturulması, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütecektir" denildi.